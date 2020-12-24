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24.12.2020 11:51
Рубрика: Общество

Чудо в складчину

В Поморье под Новый год каждый смог почувствовать себя благотворителем
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 290(8344)
Считается, что благотворительностью занимаются только очень богатые люди, которые в состоянии выложить на доброе дело как минимум миллион. Но ведь большую сумму можно собрать из маленьких вложений, и тогда буквально каждому под силу стать Дедом Морозом. Именно так - в складчину - в Архангельске прошел "круг благотворителей".
Фото: Архив организаторов "Круга благотворителей" Фото: Архив организаторов "Круга благотворителей"
Фото: Архив организаторов "Круга благотворителей"

В нем участвовали самые разные люди - бизнесмены, артисты, чиновники, художники, учителя, пенсионеры, студенты. Вместе они пожертвовали почти 400 тысяч рублей на воплощение трех социальных проектов: переиздание словаря жестового языка, благоустройство "Федоровой горы" в шенкурской деревне и выпуск настольной игры "Семь чудес Плесецкого района". А планировали собрать всего 165 тысяч. Три "круга" предыдущих лет принесли почти миллион рублей, который помог реализовать в регионе десять полезных инициатив.

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По традиции перед началом нового сбора участникам рассказали о том, что удалось сделать на средства, пожертвованные год назад. В Котласском районе закупили туристское оборудование для ребят из детских домов и научили их ходить в походы. В Каргополе поставили спектакль-невидимку "Снежная королева": в нем участвуют незрячие артисты, а зрителей просят закрыть глаза маской для сна, чтобы лучше понимать тех, кто не видит окружающего мира. А в архангельских магазинах установили боксы для сбора продуктовой помощи нуждающимся.

Авторы новых проектов в креативной форме представили благотворителям свои идеи. К примеру, об инициативе архангельского отделения Всероссийского общества глухих рассказали люди, которые не слышат, с помощью жестов и сурдопереводчика. Они даже исполнили песню на красивом и зрелищном "языке рук".

- В прошлом году я представляла спектакль каргопольского театра и теперь с радостью слежу за его развитием, - говорит Наталья Малевинская, заслуженная артистка России. - "Круг благотворителей" мне нравится тем, что здесь помогают с душой. А в этот трудный год, когда мы так разобщены социальной дистанцией, сбор проходил даже активнее, чем прежде, и суммы были больше. Наверное, мы поняли, что поодиночке действительно можно пропасть.

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В 2008 году тиражом всего 300 экземпляров в Поморье вышел краткий словарь русского жестового языка - по всеобщему признанию, очень удачный. Он уже давно разошелся, каждый экземпляр берегут как зеницу ока. Надо переиздавать. Благотворители пожертвовали на новый тираж 145 тысяч рублей.

Сбор средств - не скучное мероприятие, а, скорее, азартное шоу с элементом состязания. Только участники соревнуются не в том, кто больше даст, а болеют за проекты: пусть им больше достанется.

- Итак, за несколько минут вы собрали 103 тысячи рублей. Мне кажется, надо добавить еще две тысячи и будет красиво - 105 тысяч. Кто сделает красиво? Вот десятый номер все время что-то добавляет и выравнивает сумму - плюс две тысячи! - заводит участников ведущая и руководитель НКО "Гарант", которая проводит "круг благотворителей", Марина Михайлова.

- Важно, что в такой помощи участвуют люди самого разного достатка, - считает Марина Михайлова. - Те, кто жертвует 500 рублей - минимальный взнос, - тоже чувствуют свою причастность к общему делу. Это благотворительность, открытая для каждого.

Кстати

В этом году из-за антивирусных ограничений "круг благотворителей" впервые вышел в онлайн. В итоге к сбору присоединились жертвователи из других регионов и стран. Кстати, технология таких "чудес вскладчину" родилась в Англии. В 2018 году в Архангельске провели первый в России "круг благотворителей". А вскоре в столицу Поморья за опытом потянулись представители НКО из других регионов.

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