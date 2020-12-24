Носитель "Посейдона": "Белгород" передадут флоту в 2021 году

Атомную подводную лодку специального назначения "Белгород" проекта 09852, носитель ядерных беспилотников "Посейдон", передадут Военно-морскому флоту России в 2021 году. На этот же период перенесли и сроки передачи двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885М "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск".

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Эти субмарины ранее планировали передать ВМФ России к концу 2020-го. Теперь это случится в следующем году.

Как пояснил другой источник, перенос сроков передачи флоту трех атомных подлодок, а также атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" связан с причинами, которые не зависят от "Севмаша" - именно это предприятие строит подводные лодки. В установленные сроки не выполнены запланированные программы испытаний.

"Белгород" - атомная подводная лодка специального назначения. Ее вывели из эллинга 23 апреля 2019 года. Это самая длинная субмарина в истории - 178 метров. Она будет нести подводные беспилотные аппараты "Посейдон".