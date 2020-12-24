Петербуржца задержали за попытку продать девушку в секс-рабство

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства попытки похищения 19-летней девушки, ее собирались вывезти в Египет и продать в сексуальное рабство.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, задержан 20-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми".

По предварительным данным, молодой человек познакомился с девушкой в соцсетях и предложил ей поехать получать религиозное образование за границей.

Девушка согласилась. Парень купил ей и себе билеты на самолет до Стамбула на ближайшие дни. Рассказать о вылете родственникам девушка не могла, у нее отобрали телефон. Они переезжали с адреса на адрес. Но вылет не состоялся - мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.