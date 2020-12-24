В аэропорту Хибины в Мурманской области обрушился ангар

На стоянке аэропорта Хибины в Мурманской области обрушился арочный ангар с легкомоторными воздушными судами модели АА5 и П28А.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая начала проверку по данному происшествию.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за мокрого снега, который скопился на кровле ангара.

Жертв и пострадавших нет. Самолеты получили повреждения, их степень уточняется, отметили в надзорных органах. Также на месте происшествия работает полиция.