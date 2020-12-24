В аэропорту Мурманска сняли с рейса пассажира за отказ надеть маску

В аэропорту Мурманска с одного из московских авиарейсов сняли пассажира, отказавшегося надеть маску. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в администрации аэропорта.

Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя тихо, однако был без маски. На требования сотрудников авиакомпании надеть средство индивидуальной защиты мужчина ответил отказом. В результате самолет вылетел с задержкой около 30 минут.

В аэропорту напоминают, что пассажиру, не надевшему маску, может быть отказано даже в регистрации на авиарейс. Теми же последствиями может грозить употребление алкоголя перед вылетом.