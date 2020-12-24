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24.12.2020 15:13
Рубрика: Происшествия

Крымчанин отправлял армейские противогазы по почте в США и ЕС

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Южной оперативной таможни Фото: Пресс-служба Южной оперативной таможни
Фото: Пресс-служба Южной оперативной таможни

Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя Симферополя, который в международных почтовых отправлениях контрабандой пересылал в США, Финляндию, Францию и Данию армейские противогазы и специальные шлемы индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Фото: Пресс-служба Крымской таможни
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Крымчанин не имел никаких разрешений на вывоз и отправку за пределы страны продукции военного назначения, однако отправил за границу 10 общевойсковых фильтрующих противогазов ПМК-3 с комплектующими частями и два специальных шлема 1-го класса защиты 6Б47. В сопроводительных документах содержимое посылок было обозначено как товар гражданского назначения.

Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни и оперативники Шереметьевской таможни выявили контрабандный канал и пресекли отправку противогазов за рубеж. На виновного завели дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу вооружения).

Общевойсковой фильтрующий противогаз ПМК-3 защищает органы дыхания и лицо от отравляющих, бактериальных, радиоактивных и ядовитых веществ и препаратов. Специальный шлем 1-го класса защиты 6Б47 принят на снабжение в Вооруженных Силах РФ для индивидуальной защиты боевой экипировки военнослужащих Сухопутных, Воздушно-десантных и береговых войск Военно-морского флота.

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