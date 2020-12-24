Крымские санатории разработали программы реабилитации после COVID-19

Почти 40 крымских санаториев разработали программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. В целом в предстоящие новогодние праздники гостей готовы принять более 300 средств размещения, в том числе 73 санатория. Об этом на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны" заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Из 73 санаториев, работавших летом, сейчас открыты для туристов около 85 процентов. И порядка 40 здравниц разработали и внедрили специальные программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции,- уточнил Волченко. - Это не специфическая реабилитация, поскольку болезнь пока мало изучена. Программы направлены на дополнительную диагностику, процедуры для восстановления дыхания, укрепления иммунитета и прочее. Крым исторически был курортом, где лечили прежде всего заболевания дыхательных путей, и это направление, на фоне пандемии очень востребовано и будет развиваться в дальнейшем.

Над разработкой "постковидных" программ в Крыму работают НИИ имени И.М. Сеченова, НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, медицинская академия имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского.

Что же касается загрузки накануне новогодних праздников, то по состоянию на 17 декабря в некоторых санаториях города Саки она достигает 70 процентов, Ялты - 60 процентов, Евпатории - 64 процента.

- При этом часть путевок на оздоровление была приобретена в рамках программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом, - отметил Волченко. - Во втором этапе программы участвовали 85 крымских объектов размещения, в том числе 14 санаториев.

В предстоящие новогодние праздники полуостров готовится принять 400-500 тысяч туристов, 100 тысяч из которых встретит Ялта.