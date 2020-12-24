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24.12.2020 18:17
Рубрика: Транспорт

На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы

Текст: Евгений Гайва

На трассе М-4 "Дон" ввели в эксплуатацию после реконструкции участок в 12,2 километра, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В госкомпании "Автодор" рассказали о построенных дорогах

Реконструкция и строительство на трассе "Дон" идет в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). На участке построено два искусственных мостовых сооружения протяженностью 244 метра. Дорога расширена до шести полос, проведено обустройство дорожной одежды из асфальтобетонных смесей, построены путепровод через улицу Советская станицы Грушевская Аксайского района и мост через реку Тузлов протяженностью 244 метра, установлены мачты освещения.

Открытый участок в дальнейшем станет составной частью большого обхода Ростова-на-Дону протяженностью 67 километров. В него войдут реконструкция существующих 29 километров дороги и строительство 35,5 километров. Работы на этом проекте планируется завершить в 2023 году, отметили в госкомпании.

Автомобилисты смогут быстрее доезжать до Сочи и Крыма, значительно сократится время доставки грузов в порты на Черноморском побережье.

В рамках первого и второго этапов строительства "Обхода Аксая" ведутся работы по устройству слоев дорожной одежды, строительству путепровода и съездов в составе транспортной развязки "Сальское кольцо". Общая длина участка реконструкции - 17,1 километра.

Одним из самых сложных в рамках развития М-4 в Ростовской области станет пятый этап проекта. Из 35,5 километров строительства на 19 километрах участок проходит по поймам рек Аксай, Дон и Черкасская. Предстоит построить много инженерных сооружений, одним из них которых станет мост через реку Дон.

В рамках пятого этапа также предусмотрены специальные работы по укреплению грунтов, которые позволят сделать дорожное полотно прочным и способным выдерживать высокие нагрузки.