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24.12.2020 17:44

Санаторий "Заполярье" стал лидером санаторно-курортной отрасли в России

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Сочинский санаторий "Заполярье", принадлежащий группе компаний "Норникель", третий год подряд занимает первое место среди лидеров санаторно-курортной отрасли в рейтинге "ТОП-100 российских здравниц".
Генеральный директор санатория "Заполярье" Сергей Меренков. Фото: Олег Сергеев Генеральный директор санатория "Заполярье" Сергей Меренков. Фото: Олег Сергеев
Генеральный директор санатория "Заполярье" Сергей Меренков. Фото: Олег Сергеев

Профессиональный конкурс проводила Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) по методикам рейтингового агентства RAEX и при официальной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Целью данного рейтинга является выявление лидеров отрасли и оценка их динамики в изменении отраслевых показателей здравниц в течение последних пяти лет.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма, "санаторно-курортная отрасль последние пять лет развивалась темпами, схожими по динамике с темпами развития экономики страны в целом".

В основу рейтинга был положен ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортных организаций, работающих в условиях открытого рынка. К слову, в номинациях "ТОП-10 здравниц по масштабу бизнеса" и "ТОП-10 здравниц по эффективности бизнеса" санаторий "Заполярье" занял второе место в каждом.

Также "Заполярье" стало финалистом среди 135 конкурсных заявок в номинации "Лучшее медицинское отделение", заняв второе место. Генеральный директор санатория "Заполярье" Сергей Меренков: "Санаторий участвует в проекте "Цифровая медицина", в рамках которого "Норникель" создает собственную ультрасовременную медицинскую инфраструктуру в городах присутствия Компании, и "Заполярье" является одной из важных пилотных площадок проекта. Я очень рад, что первые результаты проекта так высоко оценены профессионалами различных сфер деятельности.

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