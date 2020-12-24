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24.12.2020 11:34
Рубрика: Происшествия

Севастопольца задержали по подозрению в убийстве жены

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

По подозрению в убийстве 33-летней женщины, тело которой было найдено в земле в районе Фиолента, задержали ее мужа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК РФ по РК и Севастополю.

Фото: natalynats/instagram.com
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Женщина 1987 года рождения пропала без вести вечером 20 декабря. Перед исчезновением она находилась в своем доме на территории садового товарищества "Электрон-2" в районе Фиолента. В полицию с заявлением обратилась сестра пропавшей.

Сотрудники полиции и СК установили обстоятельства происшествия и заподозрили, что произошло убийство. В городе объявили поисковую операцию, в которой участвовали волонтеры отряда "Лиза Алерт Крым".

- Во время следственных и оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа, установлено предполагаемое место сокрытия тела, - рассказали в СК. - Жертва была обнаружена закопанной в земле на пустыре в районе Монастырского шоссе с признаками криминальной смерти.

Мужу убитой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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