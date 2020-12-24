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24.12.2020 09:52
Рубрика: Власть

В Крым вылетели четыре самолета Минобороны с медтехникой для госпиталей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Минобороны начало переброску медоборудования и военнослужащих в Ялту и Симферополь, где по поручению президента РФ в кратчайшие сроки развернут мобильные госпитали для оказания помощи пациентам с COVID-19. Об этом сообщил пресс-центр военного ведомства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Крыму Минобороны развернет два госпиталя для больных COVID-19

Сегодня рано утром по указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 100 военнослужащих мобильного госпиталя на штатной технике начали марш-бросок протяженностью около 80 километров из Севастополя в Ялту. В переброске задействованы 25 единиц специальной военной техники.

Одновременно четыре военно-транспортных самолета Ил-76 поочередно вылетели из Ростова-на-Дону в аэропорт Симферополя для доставки на полуостров медиков и медицинского оборудования и имущества.

- Всего в составе медицинского подразделения будет переброшено 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств, - уточнили в Минобороны.

Медицинский отряд развернет в Ялте и Симферополе госпитали, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению.

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