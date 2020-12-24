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24.12.2020 11:54
Рубрика: Экономика

В Крыму отремонтируют причалы и построят яхтенные марины

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

К середине 2021 года крымские власти планируют получить технико-экономическое обоснование проекта строительства и восстановления в республике яхтенных марин и портопунктов. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он напомнил, что морской туризм был весьма привлекательным для посещающих Крым туристов в поздние годы Советского Союза.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- Еще в 1989-1990 годах морским транспортом для прогулок вокруг Крыма пользовались около двух с половиной миллионов человек, - уточнил глава региона. - Сейчас это 50-70 тысяч человек в год, причем часть перевозок - в тени.

По словам Аксенова, перед властями Крыма стоит задача не только построить и восстановить портопункты и яхтенные марины, но и обновить морской транспорт, большая часть которого была произведена еще в советское время.

- Мы ведем переговоры с крупными игроками рынка, - рассказал он. - Последние у меня были вместе с владельцем одного из пансионатов Алушты. У него уже есть отработанные модели морского транспорта на электроходу. Мы готовим предложение для Госсовета при президенте о развитии электротранспорта в Крыму, в том числе и водного. Можно частично наладить его производство и в Санкт-Петербурге, и в Крыму.

Аксенов также отметил, что сейчас в Крыму ремонта требуют 290 причалов и малых пристаней. Власти республики выверят позицию по каждому из портопунктов с органами местного самоуправления, чтобы в дальнейшем определить очередность проведения ремонтных работ.

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