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24.12.2020 17:05
Рубрика: Экономика

В Севастополе построят дом для детей-сирот

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Правительство Севастополя станет участником долевого строительства многоквартирного дома, чтобы обеспечить жильем детей-сирот. Об этом сообщил директор департамента капстроительства города Илларион Гапицонов.

Фото: iStock
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- Принято решение об участии в долевом строительстве многоквартирного дома с целью приобретения 54 квартир для детей-сирот, - сообщил Гапицонов сегодня на заседании городского правительства.

На покупку квартир для детей-сирот предусмотрено 134,3 миллиона рублей. Стоимость одного квадратного метра составит 75,3 тысячи рублей. Квартиры будут иметь площадь не менее 33 квадратных метров.

Как пояснил Гапицонов, раньше городу не удавалось купить квартиры для сирот. На конкурсы не поступало заявок, так как цены на первичном и вторичном рынке жилья были выше утвержденной городскими властями стоимости квадратного метра. Поэтому власти решили обратиться к долевому строительству.

Договоры долевого участия будут заключаться с использованием эскроу-счетов, открытых в одном из банков на полуострове. Это позволит снизить риск неисполнения обязательств застройщиком. Контракты планируется заключить в начале 2021 года, а дом будет сдан в первом квартале 2022-го.

В очереди на жилье в Севастополе сейчас более 500 детей-сирот.

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