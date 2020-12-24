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24.12.2020 21:35
Рубрика: Общество

Утвержден новый статус ветерана

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Жителей осажденного Севастополя приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Закон об этом публикует сегодня "Российская газета".
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Документом устанавливается новая категория ветеранов Великой Отечественной войны. Так, жителями осажденного Севастополя признаются россияне, иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживали в Севастополе с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года во время его обороны. Помимо нагрудного знака и удостоверения ветерана они получат федеральные меры соцподдержки, в числе которых лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, ежемесячная денежная выплата, компенсация расходов на услуги ЖКХ в размере 50%, обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями, право на ежегодную бесплатную диспансеризацию, право на одновременное получение двух пенсий.

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Поскольку ранее жители осажденного Севастополя не относились к категории ветеранов, то получали только региональные меры соцподдержки, которые установлены законодательством города. Как рассказала "РГ" председатель общественной организации "Жители осажденного Севастополя 1941-1942 гг." Ирина Глотова, осталось 980 свидетелей тех лет, а самому младшему севастопольцу, пережившему осаду, уже почти 80. "Они помнят, как город, не переставая, бомбили немцы. Оборона длилась долгих 250 дней. Люди прятались в скалах, подвалах разрушенных домов", - говорит Глотова.

Закон вступил в силу с 22 декабря 2020 года. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие ранее, поэтому статус ветерана жителям осажденного Севастополя присвоен с 1 октября.

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