Жителям 50 крупнейших городов России стали больше платить

Даже низкая деловая активность и непростая ситуация на рынке труда не смогли остановить рост зарплат в стране. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года особенно существенный рост заработков оказался в больших городах на средних и крупных предприятиях.

Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ"). По данным аналитиков, среди 50 крупнейших российских городов наибольший рост реальных зарплат был зафиксирован в Севастополе - в среднем на 17,5 процента. Это с учетом инфляции. Реальная зарплата сократилась лишь в Липецке - на 2,2 процента.

Как отбирали кандидатов для рейтинга? В FinExpertiza пояснили, что определили 50 городов с численностью населения в диапазоне от Москвы до Брянска (около 13 миллионов до почти 403 тысяч человек). А данные по зарплатам на крупных и средних предприятиях брали в базах муниципалитетах. В итоге получилось, что "даже с поправкой на инфляцию зарплаты работников выросли в 49 из 50 крупнейших городов", говорится в исследовании.

В ТОП-3 кроме Севастополя вошли Махачкала, где реальные зарплаты выросли на 7,5 процента и Хабаровск с 7,3 процента. На четвертом месте - Чебоксары. На пятом - подмосковная Балашиха. Далее с небольшими отрывами в диапазоне плюс 5,79-5,16 процента следуют Томск, Москва, Красноярск, Пенза и Казань. Правда, если составлять рейтинг прироста по деньгами в номинальных зарплатах, а не по прибавке в процентах у реальных - картина будет несколько иная.

На первое место выходят москвичи: в июле - сентябре они стали получать в среднем на 8,16 тысячи рублей больше, чем годом ранее, рассчитали аналитики. Средние зарплаты в столичных крупных и средних предприятиях достигли 101 тысячи рублей "чистыми", то есть после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

А вот Севастополь уже на втором месте: плюс 6,45 тысячи рублей. Номинальные зарплаты, которые люди получают на руки, выросли в среднем до 35,1 тысячи. Хабаровск остался на почетном третьем месте - прибавка в среднем составила 5,75 тысячи, а зарплаты поднялись до 56,3 тысячи.

На четвертом месте - Санкт-Петербург, на пятом - опять Балашиха. Зато вторая по процентам роста реальной зарплаты Махачкала заняла только десятое место: плюс 3,55 тысячи рублей - до 31,7 тысячи. Но в любом случае, у них рост. Как, впрочем, и у средней номинальной зарплаты в Липецке - 620 рублей. Но повышение потребительских цен "съело" этот прирост и вывело реальную зарплату в минус. То есть несмотря на увеличение средней зарплаты, выданной на руки, купить на нее в третьем квартале 2020-го можно было меньше, чем годом раньше.

Комментарий

Елена Трубникова, президент FinExpertiza:

- Рост зарплат в период пандемии в основном пришелся на государственный сектор и крупные компании, сосредоточенные в больших городах. Работники оказались лучше защищены от потери доходов, поскольку официально снизить белые зарплаты не так просто. Заработки же на небольших предприятиях, особенно в сфере услуг, обвалились. Многие работники в период карантина полностью лишились трудовых доходов в связи с простоем предприятий. Но особенно серьезно пострадали неофициально занятые в неформальном секторе, поскольку их работодатели могли по своему усмотрению снижать зарплату. Таким образом, ущерб от коронакризиса был рассредоточен по рынку труда неравномерно и существенно разнился в зависимости от территории и профессиональной сферы.

Города с лучшей и худшей динамикой роста реальных зарплат, %