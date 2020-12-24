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23.12.2020 18:01
Рубрика: Общество

Наследие на карте

Ученые исследовали туристический потенциал Тюменской области
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8345)
Чем и при каких условиях Тюменская область может быть привлекательна для массового туриста? Ответ на этот, казалось бы, не очень сложный вопрос в течение трех лет искала группа ученых Высшей школы экономики, МГУ, Тюменского индустриального университета, федерального НИИ и института РАН. Их работа, как представляется, полезна не только в отношении конкретной территории, но и в целом в ракурсе раскрытия потенциала путешествий по Большому Уралу, по России.
По количеству старинных особняков Тюмень в Уральском округе вне конкуренции. Фото: Татьяна Андреева/РГ По количеству старинных особняков Тюмень в Уральском округе вне конкуренции. Фото: Татьяна Андреева/РГ
По количеству старинных особняков Тюмень в Уральском округе вне конкуренции. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Внутренний туризм - это знакомство с собственной страной, у которой сотни ярчайших достопримечательностей, в том числе мирового значения. О большинстве из них мы лишь что-то слышали, читали, в лучшем случае познакомились с ними заочно по телевизору, в Сети. Страна огромная, дальние поездки, особенно в восточную ее половину, немногим по карману. Менее 10 процентов россиян решаются на длительные, не связанные с отдыхом на морских курортах путешествия за тысячи верст. Вместе с тем, по данным прошлогодних исследований, около трети жителей могут смело позволить себе непродолжительные вылазки - самостоятельные либо в составе тургрупп - в пределах родного региона, на соседние территории.

Многое зависит от уровня дорожного и гостиничного сервиса, от того, насколько места, предлагаемые для посещения, интересны, необычны, удобно ли до них добраться. Чем шире выбор и выше концентрация достопримечательностей на единицу площади, тем больше будут потоки туристов, соответственно - доходы бизнеса и бюджета.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В оценке этого потенциала и заключалась одна из главных задач при сборе материалов для атласа исторического, архитектурного, археологического и природного наследия Тюменской области. Это первый всеобъемлющий, энциклопедического характера реестр с описанием памятников, включая полуразрушенные и малоизвестные, с фиксацией их на тематических картах региона и муниципалитетов. Властям и предпринимателям без обладания полной и детальной информацией об этом самом наследии сложно встраивать его в турмаршруты.

В течение трех лет тщательно исследованы около полутора сотен исторических поселений. Для более чем трети из них разработаны "историко-архитектурные опорные планы". Что это такое, можно понять на примере скромного села Усалка, прилегающего к Тобольскому тракту - оживленному федеральному шоссе. Здесь сохранились интересные образцы сибирской школы деревянного зодчества. Если к имеющимся домам-памятникам добавить новые строения, стилизованные под позапрошлый век, сформировать музейно-этнографический комплекс, то село, по мнению экспертов, станет органичной частью автомобильных туристических маршрутов между Тюменью и Тобольском. Предварительные инвестиционные расчеты таковы: к 2024 году турпоток в Усалке может достичь 45-55 тысяч человек в год, а объем оказываемых им услуг - превысить 50 миллионов рублей.

Согласно итогам полевых выездов ученых, в регионе реально включить в маршрутную сеть еще десятка три значимых, интересных поселений, доступных и близких к "узлам притяжения". Условно разделим регион на три турзоны: северная (Тобольск), юго-восточная (Ишим), центральная (Тюмень, Ялуторовск). С одной стороны, каждая сама по себе самостоятельна, самоценна, с другой - они составляют "золотое кольцо" Тюменской области, с третьей - в той или иной мере связаны с сопредельными территориями. Скажем, историческими персонажами и событиями: походом Ермака, ссылкой семьи Николая II. Или лечебно-рекреационными направлениями: горячие термальные источники Западной Сибири посещают в холодные месяцы тысячи жителей соседних субъектов РФ, в свою очередь, многие тюменцы летом направляются на озера Южного Урала и Казахстана.

Археологических памятников в регионе свыше двух тысяч. Многие получили международную известность, а большинство земляков о них даже не подозревает

В общей сложности при стабильно работающей национальной экономике можно создать в регионе, как утверждается, 20-30 тысяч новых рабочих мест с многомиллиардным оборотом услуг. Эксперты не исключают рождения еще одного нацпроекта - "Туризм", и тут системные знания о наследии, концептуальные и практические наработки будут как нельзя кстати.

Пока доля иностранцев, гостей из центральной и западной России невелика. В том числе и потому, что существует стойкое предубеждение: Тюмень лежит за тридевять земель. Между тем она, по словам сотрудника ВШЭ, кандидата экономических наук Павла Шульгина, находится на оптимальном по российским меркам расстоянии от Москвы: полет длится менее трех часов и обходится всего в 2,5-5 тысяч рублей. Ну а знакомиться с Сибирью лучше, конечно, в ее древней столице.

Фото: РИА Новости
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- От Урала до Камчатки ничего подобного Тобольску не встретишь. Действительно уникальный город, достойный включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый пакет документов по обоснованию этого шага мы подготовили, - говорит еще один представитель ВШЭ, ведущий эксперт центра комплексных региональных программ социально-культурного развития Ольга Штеле.

То есть Тобольский кремль потенциально способен стать по значимости вровень с Казанским, с историческим ансамблем Соловков, центром Санкт-Петербурга, белокаменными храмами Владимира и Суздаля. Правда, старый Тобольск неоднороден. Если сам кремль и прилегающие к нему здания Верхнего посада выглядят достойно благодаря мощным капиталовложениям, преимущественно из казны, то немало памятников архитектуры Нижнего посада остаются ветхими, полуразрушенными.

Частных инвестиций маловато, а иные попытки закрыть бреши путем поспешной реализации бюджетных проектов приводят к неоднозначному результату. Нынешним летом здесь начали реконструировать Базарную площадь, не уведомив о том археологов. И те буквально встали на пути экскаватора, копавшего траншеи в "плодородном" на экспонаты 300-летнем историческом слое без проведения обязательных в таких случаях предварительных изысканий.

Кстати сказать, не только Тобольск, но и регион в целом потрясающе богат на археологические памятники. Таковых свыше двух тысяч.

- Многие получили международную известность, а большинство моих земляков о них даже не подозревает, - с сожалением констатирует старший научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН Оксана Аношко. - Потенциал археологических памятников для развития туризма огромен, однако из них в удовлетворительном состоянии находится менее 30 процентов. Так что работы непочатый край.

Фото: iStock
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На фоне Тобольска Тюмень нередко называют второстепенным для туризма городом, хотя здесь есть группа каменных строений федерального значения с 200-400-летней историей. В свое время автор этих строк поделился на страницах "РГ" выводом о том, что Тюмень, вероятно, по старшинству первый русский город во всем Уральском округе (а уж в Сибири подавно). Никто предположение не опроверг. Но никто, как ни странно, не взял на вооружение как туристический бренд.

За последние полвека Тюмень безвозвратно утратила преобладающую часть историко-архитектурного достояния, главным образом памятники деревянного зодчества. Тем не менее среди городов УрФО, если опять же не сравнивать с Тобольском, у Тюмени их, пожалуй, нынче больше всех. И следует быть объективным: за последние 20 лет объем финансов, частных и бюджетных, вложенных в сохранение и реставрацию памятников архитектуры, в сотни раз превышает сумму, направленную на те же цели с 1980-го по 2000 год. Правда, некоторые отличные задумки вроде превращения ветшающей улицы Садовой-Дзержинского в пешеходно-туристический квартал все эти 20 лет лишь бесплодно обсуждались. Но вот в ноябре глава муниципалитета объявил о скором и неизбежном преобразовании Садовой в партнерстве с бизнесом. Лишь бы тот не подвел.

А как обстоит дело с тиражированием карт наследия, в которых кроме властей нуждаются турператоры, бизнес, заезжие туристы и местные жители? По словам завкафедрой индустриального университета Александра Клименко, складная карта отпечатана по заказу администрации Ишима. Готовы выпустить аналогичные Тобольск и Ялуторовск. Без бумажного варианта не обойтись, и все-таки следующим этапом напрашивается создание цифрового аналога - мобильного путеводителя путешественника с трехмерной визуализацией памятников и достопримечательных мест.

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