Статистика свидетельствует: народные промыслы исчезают. Но, как оказалось, происходит это вовсе не от нехватки мастеров. Они по-прежнему куют металл, лепят из глины, катают валенки у себя в глубинке, правда, узнать про них зачастую можно лишь на ярмарках. В родном селе спрос на изделия ручной работы невелик, а запустить серьезный бизнес и рекламную кампанию большинство не готово.

Ремесло чаще всего вырастает из хобби, но для превращения в бизнес ему требуется господдержка. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Сам себе дизайнер

Ремесло может передаваться из поколения в поколение, а может оказаться внезапным озарением, идеей для самореализации. Так, фотограф из села Маслянское Курганской области Андрей Васильев уже восемь лет изготавливает глиняную посуду. Однажды он задумался: чем можно заняться, используя ресурсы села? И в его жизни появилась глина. Два года назад и супруга Светлана тоже начала работать в гончарной мастерской, нынче Васильевы официально стали самозанятыми.

- Интересно, что моя мастерская находится на бывшем Екатерининском тракте, где пролегал торговый путь. Там до сих пор монеты находят. Мы берем сырье в местном карьере, который давно не используется, производим хозяйственную утварь. Нам предлагали даже установить промышленную линию, но зачем? Конкурировать с крупными производителями мы не можем, да и не хотим, ведь люди ценят в наших изделиях именно то, что это руками сделано, - рассказывает Андрей Васильев.

Его продукцию, кстати, заказывают не только в России, но и за рубежом, вот только гончару хочется, чтобы и местные жители о его изделиях больше узнали. Власти Курганской области пытаются изменить ситуацию, например, открывают киоски для продажи ремесленных изделий. Но кому интересно, чтобы его поделки простояли на полке невостребованными? Поддержка мастеров должна быть многоплановой: и в организации сбыта, и в рекламе, и в компенсации материальных затрат, и в присуждении званий, кстати, тоже.

Ценителей штучных изделий в глубинке мало, а высокая стоимость неподъемна для большинства местных жителей

- Чтобы ставить клеймо на изделия, вначале нужно получить звание мастера-ремесленника и заниматься промыслом не менее пяти лет. В следующем году я смогу на него претендовать. А в основном работают все потихонечку, не афишируя свое дело, - говорит кузнец Дмитрий Смердов из города Верхний Уфалей Челябинской области.

Дмитрий вообще-то инженер, а кузницу построил своими руками: молотом машет в свободное от официальной работы время. Минувшим летом он занял второе место в конкурсе "Славим человека труда" и полученную премию - 57 тысяч рублей - собирается вложить в новое оборудование. К слову, его кованые изделия заказывают жители Калининграда, Сахалина и Камчатки, а вот земляков среди клиентов нет: ценителей штучных изделий в глубинке мало, отпугивает и высокая стоимость, неподъемная для большинства местных жителей.

Спрос ужался

Есть на Урале и крупные предприятия - народные промыслы вроде сысертского фарфора и тагильских подносов известны всему миру. И экспорт изделий, по словам производителей, не остановился, а вот внутренний рынок почти отсутствует. У кого-то продажи встали из-за отсутствия туристов, скажем, реализация подносов Нижнего Тагила упала в 2-3 раза, а в итоге часть мастеров уволилась, не видя перспектив, - заработка-то не стало.

Татьяна Оськина уже десять лет расписывает подносы. По ее словам, мастерам в основном помогает участие в ярмарках, например, организованных Центром традиционной народной культуры Среднего Урала. Однако, выезжая в другой город, торговцы сувениров вынуждены платить за проезд, а еще за место на выставке от 300-500 рублей до 3000 и более. Если же ярмарка длится несколько дней, прибавляются еще расходы на питание и жилье.

Участие в ярмарках - для многих мастеров единственный способ заявить о себе и реализовать свою продукцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Многие сейчас живут только за счет выставок, но из-за невысокого дохода начинающие мастера не могут себе позволить в них участвовать, - знает по опыту ИП Татьяна Шайдурова, которая держит магазин украшений из камня в Каменске-Уральском. - А те, кто ведет бизнес, не в состоянии выплачивать аренду, тем более что с сентября спрос на изделия резко упал. Эти расходы, увы, никто не компенсирует, и многие предприятия закрываются.

Помогут немногим

Какую поддержку оказывают ремесленникам в регионах? Скажем, в Свердловской области мастерам и организациям, чью продукцию областной художественно-экспертный совет отнес к изделиям народных художественных промыслов (НХП), если она при этом занимает не менее 50 процентов в общем объеме производства, предоставляют льготы по налогам на имущество и землю. А еще возмещают половину затрат на покупку сырья, услуги ЖКХ, участие в выставках.

Главное условие - вести деятельность официально и не отступать от традиций. Но если в Свердловской области зарегистрировано 57 предприятий НХП, среди которых один самозанятый и 22 ИП, то субсидии на развитие промыслов в этом году получили лишь семь субъектов предпринимательства (2,7 миллиона рублей) и пять муниципальных образований (5,4 миллиона), в том числе Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Мастера говорят, что многие не решаются подавать документы на получение субсидии из-за жестких требований к объемам производства и продаж.

Эксперты видят еще одну причину - отсутствие правовых оснований для господдержки. В региональном законе "О народных художественных промыслах" и других нормативных актах нет даже понятия "ремесленник", каковым является подавляющая часть мастеров. Надеются, что меры поддержки индивидуального мастера появятся с принятием поправок в профильный федеральный закон. Их подготовкой, в частности, занимались на Международном ремесленном конгрессе по инициативе Минпромторга России.

- Народные художественные промыслы рассматриваются не только как элемент наследия, который необходимо сохранять, но и как эффективный ресурс развития российской идентичности, региональных брендов на их основе и новых продуктов креативных индустрий. Если защитить авторские права производителей, они смогут увеличить свой доход и возродить утраченные промыслы, - считает замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова.

Помимо защиты интеллектуальной собственности и расширения инструментов господдержки, поправки предусматривают, что в число субъектов отрасли, упомянутых в законе, включат и категорию самозанятых.

Дорого внимание

И все же начинать нужно не с федерального уровня, а работать в регионах, убежден председатель правления ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин. При этом стоит оценить вклад региональных властей в развитие местных НХП и ремесленничества.

- Я предлагал идеи поддержки народных промыслов в департаменте культуры области, например, проекты развития туризма. Мы ездим везде, а сами гостей практически не принимаем. В этом году впервые ребята из Екатеринбурга приезжали в нашу мастерскую. Детям особенно важно видеть мастера за работой, показать, что своими руками можно что-то сделать, и отношение к ремеслу тогда изменится, - надеется гончар Андрей.

Челябинский кузнец Дмитрий вместе с женой Юлией тоже задумываются о продвижении народных промыслов среди молодежи. Они хотят создать мобильную кузню: выезжать на городские праздники и в соседние поселения, куда их неоднократно звали: показать кузнечные меха, настоящий горн и т.д. Для реализации проекта семья Смердовых подаст заявку на конкурс губернаторских грантов, к участию в котором недавно допустили физлиц.

Для властей дело остается за малым: найти земляков, возрождающих народные ремесла, и активнее привлекать их на выставки, ярмарки, компенсируя затраты. Резонный вопрос: должны ли они платить налоги? Безусловно, должны. И есть надежда, что, ощутив внимание к своей работе и поддержку со стороны государства, мастера сами выйдут из тени, так как это увеличит их возможности.

Между тем

В Свердловской области заработал государственный информационный ресурс о народных художественных промыслах на двух языках - promysly.gotoural.com. На нем будут устраивать мастер-классы и обучающие вебинары для ремесленников, обновлять список учреждений для получения соответствующего образования, а также мер господдержки, выставок уральских сувениров и турмаршрутов по местам бытования НХП.

Справка "РГ"

В Свердловской области с 2016 года присуждают звание мастера и хранителя народных художественных промыслов вместе с премией от 50 тысяч рублей - в регионе их получили 40 человек. Также специальные звания по решению художественно-экспертных советов присваивают мастерам Челябинской области, Югры и Ямала, в последнем регионе вручают знак "Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел".