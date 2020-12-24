Сколько квадратных метров удалось возвести в 2020-м, зачем нужен закон о реновации и стоит ли ждать роста цен на недвижимость в будущем, "РГ" рассказал глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

Каким был уходящий год для строительной отрасли?

Валерий Ананьев: Конечно, непростым. Впрочем, у медали есть и обратная сторона: отрасль признана ведущей в экономике страны - внимание к ней особое. Сегодня власти активно поддерживают стройиндустрию: упраздняют устаревшие нормы, корректируют законы. Благодаря программе субсидированной ипотеки граждане получили возможность решать квартирный вопрос, строители и сопутствующие отрасли - работать.

Важным событием в конце года стало принятие правительством РФ в первом чтении законопроекта о реновации. Это тот закон, который мы давно ждем, без него, к сожалению, нельзя заниматься реконструкцией Екатеринбурга. Почти все жилые объекты мы возводим на площадках, где требуется отселение ветхого или устаревшего жилья. Сейчас мы остаемся с собственниками таких домов один на один: можно успешно расселить всех жильцов, а последний потребует необоснованную сумму или вовсе откажется переезжать. В такой ситуации девелоперы не могут прогнозировать сроки строительства, это тормозит процесс обновления города. Есть шанс, что новый закон отрегулирует процесс. Разумеется, отселение должно происходить на взаимовыгодных условиях - как для застройщика, так и для жителей. Реновация города - процесс непрерывный: устаревшее жилье нужно реконструировать, возводить новое, общественные пространства требуют обновления - они должны отвечать запросам современного человека.

Каковы итоги работы "Атомстройкомплекса" в 2020 году?

Валерий Ананьев: В этом году мы отметили 25-летие компании. Подсчитали: за все эти годы построили более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости - свыше 150 жилых домов, 30 школ и детских садов, 12 заводов. К концу года подходим с хорошими показателями. Все, что планировали, выполнили. Вводим 297 тысяч квадратных метров, из них 195 тысяч - жилье, 40 тысяч - социальные объекты: детсады, школы. Причем некоторые в области - в Невьянске, Каменске-Уральском. Завершили сложные технически и важные для города объекты: Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал". Вместе с правительством области продолжаем работу по поддержке обманутых дольщиков: в 2020 году нашу помощь получили более 200 пострадавших граждан Арамили и Екатеринбурга, в декабре мы приступили к достройке проблемного объекта в переулке Гаринском. Здесь предстоит решить проблемы с обеспечением дома ресурсами: газопровод уже был проведен, но пришел в негодность, нужно переделывать, есть сложности с электроснабжением и прочими коммуникациями. Планируем за год завершить долгострой и передать квартиры собственникам.

В 2020 году вы завершили строительство собственного цементного завода. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом объекте.

Валерий Ананьев: Ввод цементного завода - событие, важное не только для нашей компании, но и для всего региона. Заводы, с которыми мы работали, ориентированы не только на строительство, но и на другие отрасли, в частности нефтяную. Поэтому высокомарочный цемент, который нам необходим, часто уходил туда. Теперь нам не придется конкурировать за этот материал. Собственное производство имеет ряд преимуществ: экономия на транспортировке, гарантия качества и, конечно, возможность сдерживать рост себестоимости строительства.

Мы планируем производить 550 тысяч тонн цемента в год, 30 процентов будем потреблять сами, остальное пойдет на рынок Свердловской области. Первую партию материала мы уже выпустили и отгрузили бетонным заводам для оценки качества. Завод мы строили 2,5 года, объем инвестиций составил 4,5 миллиарда рублей. Это современное и экологичное предприятие, очистка воздуха - почти 100 процентов. Здесь уже создано 150 высококвалифицированных рабочих мест, завод также станет драйвером развития смежных отраслей.

В конце года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании "Атомстройкомплекс" до BBB+(RU), прогноз "Стабильный". Как удалось этого достичь?

Валерий Ананьев: Повышение рейтинга - результат целенаправленной работы. Много лет мы ведем отчетность по МФСО, наши ценные бумаги торгуются на рынке, и мы планируем продолжить работать в этом направлении, чтобы в будущем выйти на IPO. В 2020 году вместе с консалтинговой компанией KPMG проработали финансовую стратегию на 10 лет, спланировали структурные преобразования внутри компании. Оптимизация внутренних процессов стартовала, и первые результаты уже сказались на кредитном рейтинге.

Сохранит ли компания такие же темпы строительства в 2021 году?

Валерий Ананьев: Безусловно. В планах на следующий год - ввод 225 тысяч квадратных метров недвижимости, из них только жилья - 170 тысяч. Наша цель - не просто возводить дома, а формировать комфортную, сбалансированную среду, чтобы жители получали все необходимые услуги и возможности в шаговой доступности от дома. Мы разделяем подход к градостроительству, изложенный в "Стандартах комплексного развития территорий", разработанных ДОМ.РФ и КБ STRELKA при поддержке Минстроя РФ. Наш ЖК "ART. Город-парк" в Краснолесье станет пилотным проектом, соответствующим "Стандартам". Это будет квартал XXI века: с жильем по периметру, благоустроенным парком в центре, двумя новыми школами и детскими садами, прогулочными бульварами.

По вашей оценке, продолжит ли дорожать жилье в 2021 году?

Валерий Ананьев: Рост цен связан в первую очередь с удорожанием стройматериалов. Доля импортного сырья у нас - 10-15 процентов, когда растет их стоимость, поднимается и цена квадратного метра. Кроме того, объективный фактор - инфляция. Но одновременно растут и доходы жителей, что нивелирует рост цен на недвижимость.

Гораздо большую опасность, на мой взгляд, несет недостаточное предложение на рынке жилья - оно провоцирует ажиотажный спрос и скачки цен. Поэтому наша задача - строить столько, чтобы можно было удовлетворить потребности покупателей. У нас достаточно компетенций и опыта для реализации задач любой сложности, в том числе для реконструкции города и формирования современной комфортной среды.