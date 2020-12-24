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24.12.2020 15:35
Рубрика: Спорт

Фигурист Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России

Текст: Анна Козина
Призер Олимпийских игр в командном турнире, призер чемпионата мира Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который стартовал в Челябинске.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Коляда чисто исполнил все прыжки: сделал каскад "четверной тулуп-тройной тулуп", тройной аксель и тройной лутц. Поэтому Михаилу удалось преодолеть знаковую отметку, получив за прокат 102,48 балла.

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Второе место занял Макар Игнатов, набравший за выступление 98,30 балла. На третьей строчке - Марк Кондратюк (90,88 балла).

- Получилось все, что запланировал. Конечно, не идеально. Споткнулся после каскада. Так что есть над чем работать, - сказал на пресс-конференции Коляда, который уже дважды побеждал на чемпионате России.

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