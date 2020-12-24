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24.12.2020 13:07
Рубрика: Общество

Курганские студенты помогут в учебе детям врачей

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Студенты Курганского госуниверситета вызвались помочь в учебе детям медицинских работников, которые заняты сейчас лечением больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба вуза, такая помощь пока требуется восьми медработникам: шести из Кургана и двоим из Кетовского и Шатровского районов. Их детям - ученикам 9-11 классов - нужны консультации по русскому языку, математике, физике, предметам естественно-гуманитарного профиля.

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- Мы понимаем, что детям врачей, фельдшеров, медсестер сейчас не хватает внимания, некоторые остались один на один с трудностями дистанционного образования, - говорит директор департамента международных связей и молодежной политики Владимир Габышев.

Молодые люди будут консультировать школьников, помогать им с выполнением домашних заданий, то есть делать то, на что у их пап и мам не хватает сейчас времени. В проекте участвуют студенты, магистранты. Инициативу поддержали преподаватели: они тоже подключаются к консультациям. Руководство вуза обещает поощрить добровольцев: засчитать их труд педагогической практикой.

Первые занятия начались 24 декабря и продлятся до завершения второй четверти. Они будут проходить индивидуально, в онлайн-формате.

Между тем

По данным регионального оперштаба, 24 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 104 новых случая COVID-19. Выписаны 89 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 11 тысяч 359 случаев инфекции. Лаборатории медорганизаций суммарно провели 385 тысяч 140 исследований.

В регионах Общество Образование Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Пандемия коронавируса COVID-19

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