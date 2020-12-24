За сутки в России подтверждено 29 935 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15,1% без клинических проявлений.
Распределение по регионам
- 1 Москва 8203
- 2 Санкт-Петербург 3756
- 3 Московская область 1538
- 4 Нижегородская область 502
- 5 Псковская область 442
- 6 Свердловская область 418
- 7 Воронежская область 393
- 8 Архангельская область 385
- 9 Ростовская область 383
- 10 Республика Карелия 377
- 11 Вологодская область 369
- 12 Республика Крым 355
- 13 Хабаровский край 342
- 14 Пермский край 330
- 15 Красноярский край 329
- 16 Челябинская область 309
- 17 Республика Коми 305
- 18 Самарская область 305
- 19 Ульяновская область 285
- 20 Мурманская область 277
- 21 Волгоградская область 277
- 22 Саратовская область 273
- 23 Иркутская область 272
- 24 Забайкальский край 250
- 25 Кировская область 245
- 26 Ставропольский край 242
- 27 Омская область 240
- 28 Тверская область 237
- 29 Приморский край 236
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 229
- 31 Ленинградская область 227
- 32 Алтайский край 216
- 33 Удмуртская Республика 210
- 34 Новгородская область 209
- 35 Тульская область 207
- 36 Калининградская область 205
- 37 Брянская область 203
- 38 Пензенская область 203
- 39 Республика Бурятия 197
- 40 Республика Саха (Якутия) 196
- 41 Ярославская область 193
- 42 Курская область 186
- 43 Белгородская область 185
- 44 Краснодарский край 185
- 45 Астраханская область 184
- 46 Томская область 184
- 47 Владимирская область 183
- 48 Орловская область 181
- 49 Ивановская область 181
- 50 Республика Хакасия 178
- 51 Оренбургская область 178
- 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 177
- 53 Тюменская область 170
- 54 Липецкая область 168
- 55 Калужская область 167
- 56 Республика Башкортостан 163
- 57 Смоленская область 159
- 58 Новосибирская область 158
- 59 Республика Дагестан 157
- 60 Тамбовская область 151
- 61 Кемеровская область 148
- 62 Амурская область 141
- 63 Чеченская Республика 141
- 64 Сахалинская область 139
- 65 Рязанская область 138
- 66 Республика Чувашия 120
- 67 Костромская область 116
- 68 Республика Калмыкия 115
- 69 Курганская область 106
- 70 Республика Татарстан 103
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 102
- 72 Республика Ингушетия 92
- 73 Республика Алтай 91
- 74 Республика Адыгея 91
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 90
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 90
- 77 Республика Мордовия 86
- 78 Севастополь 81
- 79 Камчатский край 80
- 80 Республика Тыва 67
- 81 Республика Марий Эл 53
- 82 Магаданская область 42
- 83 Еврейская автономная область 28
- 84 Чукотский автономный округ 7
- 85 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 963 688 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0,4%
- 2. Республика Тыва 0,5%
- 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
За последние сутки подтверждено 635 летальных случаев
- Москва 76
- Санкт-Петербург 72
- Московская область 29
- Красноярский край 29
- Ростовская область 24
- Пермский край 18
- Воронежская область 17
- Вологодская область 17
- Нижегородская область 17
- Свердловская область 17
- Ленинградская область 14
- Краснодарский край 14
- Иркутская область 14
- Ивановская область 12
- Тульская область 11
- Алтайский край 11
- Владимирская область 10
- Ульяновская область 10
- Челябинская область 10
- Архангельская область 9
- Республика Чувашия 9
- Республика Коми 8
- Омская область 8
- Республика Крым 7
- Новосибирская область 7
- Белгородская область 6
- Липецкая область 6
- Калининградская область 6
- Мурманская область 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Оренбургская область 6
- Саратовская область 6
- Курганская область 6
- Забайкальский край 6
- Курская область 5
- Рязанская область 5
- Ярославская область 5
- Астраханская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Бурятия 5
- Приморский край 5
- Смоленская область 4
- Республика Калмыкия 4
- Севастополь 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Орловская область 3
- Тверская область 3
- Республика Адыгея 3
- Волгоградская область 3
- Пензенская область 3
- Томская область 3
- Калужская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Удмуртская Республика 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Костромская область 1
- Новгородская область 1
- Псковская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Тюменская область 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 53 096 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 890 человек
- Москва 5508
- Санкт-Петербург 2653
- Московская область 1301
- Калининградская область 581
- Хабаровский край 475
- Красноярский край 450
- Тверская область 445
- Ростовская область 441
- Нижегородская область 440
- Республика Карелия 438
- Республика Крым 422
- Свердловская область 420
- Смоленская область 397
- Пермский край 387
- Воронежская область 380
- Архангельская область 380
- Республика Коми 375
- Вологодская область 357
- Ханты-Мансийский автономный округ 335
- Липецкая область 329
- Орловская область 314
- Псковская область 297
- Самарская область 294
- Иркутская область 283
- Белгородская область 279
- Волгоградская область 279
- Ивановская область 272
- Забайкальский край 269
- Республика Калмыкия 263
- Новгородская область 257
- Ульяновская область 249
- Кировская область 243
- Омская область 237
- Новосибирская область 229
- Ставропольский край 224
- Ямало-Ненецкий автономный округ 223
- Ленинградская область 219
- Приморский край 212
- Алтайский край 208
- Удмуртская Республика 201
- Сахалинская область 201
- Томская область 198
- Тульская область 194
- Республика Саха (Якутия) 192
- Ярославская область 189
- Мурманская область 189
- Курская область 177
- Владимирская область 174
- Республика Хакасия 173
- Костромская область 168
- Саратовская область 168
- Кемеровская область 168
- Оренбургская область 163
- Тамбовская область 162
- Тюменская область 162
- Калужская область 159
- Брянская область 150
- Амурская область 136
- Республика Дагестан 135
- Рязанская область 133
- Республика Башкортостан 132
- Севастополь 130
- Кабардино-Балкарская Республика 128
- Республика Бурятия 127
- Республика Чувашия 124
- Краснодарский край 115
- Пензенская область 114
- Курганская область 104
- Астраханская область 95
- Республика Алтай 88
- Республика Адыгея 87
- Карачаево-Черкесская Республика 85
- Республика Северная Осетия - Алания 80
- Республика Мордовия 80
- Камчатский край 71
- Чеченская Республика 66
- Республика Ингушетия 65
- Республика Тыва 51
- Республика Марий Эл 48
- Магаданская область 44
- Еврейская автономная область 31
- Челябинская область 30
- Республика Татарстан 19
- Чукотский автономный округ 18
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России 2 370 857 человек.