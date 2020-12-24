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24.12.2020 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29 935 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15,1% без клинических проявлений.
Распределение по регионам
  • 1 Москва 8203
  • 2 Санкт-Петербург 3756
  • 3 Московская область 1538
  • 4 Нижегородская область 502
  • 5 Псковская область 442
  • 6 Свердловская область 418
  • 7 Воронежская область 393
  • 8 Архангельская область 385
  • 9 Ростовская область 383
  • 10 Республика Карелия 377
  • 11 Вологодская область 369
  • 12 Республика Крым 355
  • 13 Хабаровский край 342
  • 14 Пермский край 330
  • 15 Красноярский край 329
  • 16 Челябинская область 309
  • 17 Республика Коми 305
  • 18 Самарская область 305
  • 19 Ульяновская область 285
  • 20 Мурманская область 277
  • 21 Волгоградская область 277
  • 22 Саратовская область 273
  • 23 Иркутская область 272
  • 24 Забайкальский край 250
  • 25 Кировская область 245
  • 26 Ставропольский край 242
  • 27 Омская область 240
  • 28 Тверская область 237
  • 29 Приморский край 236
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 229
  • 31 Ленинградская область 227
  • 32 Алтайский край 216
  • 33 Удмуртская Республика 210
  • 34 Новгородская область 209
  • 35 Тульская область 207
  • 36 Калининградская область 205
  • 37 Брянская область 203
  • 38 Пензенская область 203
  • 39 Республика Бурятия 197
  • 40 Республика Саха (Якутия) 196
  • 41 Ярославская область 193
  • 42 Курская область 186
  • 43 Белгородская область 185
  • 44 Краснодарский край 185
  • 45 Астраханская область 184
  • 46 Томская область 184
  • 47 Владимирская область 183
  • 48 Орловская область 181
  • 49 Ивановская область 181
  • 50 Республика Хакасия 178
  • 51 Оренбургская область 178
  • 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 177
  • 53 Тюменская область 170
  • 54 Липецкая область 168
  • 55 Калужская область 167
  • 56 Республика Башкортостан 163
  • 57 Смоленская область 159
  • 58 Новосибирская область 158
  • 59 Республика Дагестан 157
  • 60 Тамбовская область 151
  • 61 Кемеровская область 148
  • 62 Амурская область 141
  • 63 Чеченская Республика 141
  • 64 Сахалинская область 139
  • 65 Рязанская область 138
  • 66 Республика Чувашия 120
  • 67 Костромская область 116
  • 68 Республика Калмыкия 115
  • 69 Курганская область 106
  • 70 Республика Татарстан 103
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 102
  • 72 Республика Ингушетия 92
  • 73 Республика Алтай 91
  • 74 Республика Адыгея 91
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 90
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 90
  • 77 Республика Мордовия 86
  • 78 Севастополь 81
  • 79 Камчатский край 80
  • 80 Республика Тыва 67
  • 81 Республика Марий Эл 53
  • 82 Магаданская область 42
  • 83 Еврейская автономная область 28
  • 84 Чукотский автономный округ 7
  • 85 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 963 688 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0,4%
  • 2. Республика Тыва 0,5%
  • 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
За последние сутки подтверждено 635 летальных случаев
  • Москва 76
  • Санкт-Петербург 72
  • Московская область 29
  • Красноярский край 29
  • Ростовская область 24
  • Пермский край 18
  • Воронежская область 17
  • Вологодская область 17
  • Нижегородская область 17
  • Свердловская область 17
  • Ленинградская область 14
  • Краснодарский край 14
  • Иркутская область 14
  • Ивановская область 12
  • Тульская область 11
  • Алтайский край 11
  • Владимирская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Челябинская область 10
  • Архангельская область 9
  • Республика Чувашия 9
  • Республика Коми 8
  • Омская область 8
  • Республика Крым 7
  • Новосибирская область 7
  • Белгородская область 6
  • Липецкая область 6
  • Калининградская область 6
  • Мурманская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Оренбургская область 6
  • Саратовская область 6
  • Курганская область 6
  • Забайкальский край 6
  • Курская область 5
  • Рязанская область 5
  • Ярославская область 5
  • Астраханская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Бурятия 5
  • Приморский край 5
  • Смоленская область 4
  • Республика Калмыкия 4
  • Севастополь 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Орловская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Волгоградская область 3
  • Пензенская область 3
  • Томская область 3
  • Калужская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Костромская область 1
  • Новгородская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Тюменская область 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 53 096 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 890 человек
  • Москва 5508
  • Санкт-Петербург 2653
  • Московская область 1301
  • Калининградская область 581
  • Хабаровский край 475
  • Красноярский край 450
  • Тверская область 445
  • Ростовская область 441
  • Нижегородская область 440
  • Республика Карелия 438
  • Республика Крым 422
  • Свердловская область 420
  • Смоленская область 397
  • Пермский край 387
  • Воронежская область 380
  • Архангельская область 380
  • Республика Коми 375
  • Вологодская область 357
  • Ханты-Мансийский автономный округ 335
  • Липецкая область 329
  • Орловская область 314
  • Псковская область 297
  • Самарская область 294
  • Иркутская область 283
  • Белгородская область 279
  • Волгоградская область 279
  • Ивановская область 272
  • Забайкальский край 269
  • Республика Калмыкия 263
  • Новгородская область 257
  • Ульяновская область 249
  • Кировская область 243
  • Омская область 237
  • Новосибирская область 229
  • Ставропольский край 224
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 223
  • Ленинградская область 219
  • Приморский край 212
  • Алтайский край 208
  • Удмуртская Республика 201
  • Сахалинская область 201
  • Томская область 198
  • Тульская область 194
  • Республика Саха (Якутия) 192
  • Ярославская область 189
  • Мурманская область 189
  • Курская область 177
  • Владимирская область 174
  • Республика Хакасия 173
  • Костромская область 168
  • Саратовская область 168
  • Кемеровская область 168
  • Оренбургская область 163
  • Тамбовская область 162
  • Тюменская область 162
  • Калужская область 159
  • Брянская область 150
  • Амурская область 136
  • Республика Дагестан 135
  • Рязанская область 133
  • Республика Башкортостан 132
  • Севастополь 130
  • Кабардино-Балкарская Республика 128
  • Республика Бурятия 127
  • Республика Чувашия 124
  • Краснодарский край 115
  • Пензенская область 114
  • Курганская область 104
  • Астраханская область 95
  • Республика Алтай 88
  • Республика Адыгея 87
  • Карачаево-Черкесская Республика 85
  • Республика Северная Осетия - Алания 80
  • Республика Мордовия 80
  • Камчатский край 71
  • Чеченская Республика 66
  • Республика Ингушетия 65
  • Республика Тыва 51
  • Республика Марий Эл 48
  • Магаданская область 44
  • Еврейская автономная область 31
  • Челябинская область 30
  • Республика Татарстан 19
  • Чукотский автономный округ 18
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлению по России 2 370 857 человек.

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