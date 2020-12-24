За сутки в России подтверждено 29 935 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15,1% без клинических проявлений.

Распределение по регионам 1 Москва 8203

2 Санкт-Петербург 3756

3 Московская область 1538

4 Нижегородская область 502

5 Псковская область 442

6 Свердловская область 418

7 Воронежская область 393

8 Архангельская область 385

9 Ростовская область 383

10 Республика Карелия 377

11 Вологодская область 369

12 Республика Крым 355

13 Хабаровский край 342

14 Пермский край 330

15 Красноярский край 329

16 Челябинская область 309

17 Республика Коми 305

18 Самарская область 305

19 Ульяновская область 285

20 Мурманская область 277

21 Волгоградская область 277

22 Саратовская область 273

23 Иркутская область 272

24 Забайкальский край 250

25 Кировская область 245

26 Ставропольский край 242

27 Омская область 240

28 Тверская область 237

29 Приморский край 236

30 Ханты-Мансийский автономный округ 229

31 Ленинградская область 227

32 Алтайский край 216

33 Удмуртская Республика 210

34 Новгородская область 209

35 Тульская область 207

36 Калининградская область 205

37 Брянская область 203

38 Пензенская область 203

39 Республика Бурятия 197

40 Республика Саха (Якутия) 196

41 Ярославская область 193

42 Курская область 186

43 Белгородская область 185

44 Краснодарский край 185

45 Астраханская область 184

46 Томская область 184

47 Владимирская область 183

48 Орловская область 181

49 Ивановская область 181

50 Республика Хакасия 178

51 Оренбургская область 178

52 Ямало-Ненецкий автономный округ 177

53 Тюменская область 170

54 Липецкая область 168

55 Калужская область 167

56 Республика Башкортостан 163

57 Смоленская область 159

58 Новосибирская область 158

59 Республика Дагестан 157

60 Тамбовская область 151

61 Кемеровская область 148

62 Амурская область 141

63 Чеченская Республика 141

64 Сахалинская область 139

65 Рязанская область 138

66 Республика Чувашия 120

67 Костромская область 116

68 Республика Калмыкия 115

69 Курганская область 106

70 Республика Татарстан 103

71 Кабардино-Балкарская Республика 102

72 Республика Ингушетия 92

73 Республика Алтай 91

74 Республика Адыгея 91

75 Карачаево-Черкесская Республика 90

76 Республика Северная Осетия-Алания 90

77 Республика Мордовия 86

78 Севастополь 81

79 Камчатский край 80

80 Республика Тыва 67

81 Республика Марий Эл 53

82 Магаданская область 42

83 Еврейская автономная область 28

84 Чукотский автономный округ 7

85 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 963 688 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0,4%

2. Республика Тыва 0,5%

3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6% За последние сутки подтверждено 635 летальных случаев Москва 76

Санкт-Петербург 72

Московская область 29

Красноярский край 29

Ростовская область 24

Пермский край 18

Воронежская область 17

Вологодская область 17

Нижегородская область 17

Свердловская область 17

Ленинградская область 14

Краснодарский край 14

Иркутская область 14

Ивановская область 12

Тульская область 11

Алтайский край 11

Владимирская область 10

Ульяновская область 10

Челябинская область 10

Архангельская область 9

Республика Чувашия 9

Республика Коми 8

Омская область 8

Республика Крым 7

Новосибирская область 7

Белгородская область 6

Липецкая область 6

Калининградская область 6

Мурманская область 6

Республика Дагестан 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Оренбургская область 6

Саратовская область 6

Курганская область 6

Забайкальский край 6

Курская область 5

Рязанская область 5

Ярославская область 5

Астраханская область 5

Ставропольский край 5

Республика Бурятия 5

Приморский край 5

Смоленская область 4

Республика Калмыкия 4

Севастополь 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Республика Саха (Якутия) 4

Орловская область 3

Тверская область 3

Республика Адыгея 3

Волгоградская область 3

Пензенская область 3

Томская область 3

Калужская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Удмуртская Республика 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Костромская область 1

Новгородская область 1

Псковская область 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Тюменская область 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 53 096 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 890 человек Москва 5508

Санкт-Петербург 2653

Московская область 1301

Калининградская область 581

Хабаровский край 475

Красноярский край 450

Тверская область 445

Ростовская область 441

Нижегородская область 440

Республика Карелия 438

Республика Крым 422

Свердловская область 420

Смоленская область 397

Пермский край 387

Воронежская область 380

Архангельская область 380

Республика Коми 375

Вологодская область 357

Ханты-Мансийский автономный округ 335

Липецкая область 329

Орловская область 314

Псковская область 297

Самарская область 294

Иркутская область 283

Белгородская область 279

Волгоградская область 279

Ивановская область 272

Забайкальский край 269

Республика Калмыкия 263

Новгородская область 257

Ульяновская область 249

Кировская область 243

Омская область 237

Новосибирская область 229

Ставропольский край 224

Ямало-Ненецкий автономный округ 223

Ленинградская область 219

Приморский край 212

Алтайский край 208

Удмуртская Республика 201

Сахалинская область 201

Томская область 198

Тульская область 194

Республика Саха (Якутия) 192

Ярославская область 189

Мурманская область 189

Курская область 177

Владимирская область 174

Республика Хакасия 173

Костромская область 168

Саратовская область 168

Кемеровская область 168

Оренбургская область 163

Тамбовская область 162

Тюменская область 162

Калужская область 159

Брянская область 150

Амурская область 136

Республика Дагестан 135

Рязанская область 133

Республика Башкортостан 132

Севастополь 130

Кабардино-Балкарская Республика 128

Республика Бурятия 127

Республика Чувашия 124

Краснодарский край 115

Пензенская область 114

Курганская область 104

Астраханская область 95

Республика Алтай 88

Республика Адыгея 87

Карачаево-Черкесская Республика 85

Республика Северная Осетия - Алания 80

Республика Мордовия 80

Камчатский край 71

Чеченская Республика 66

Республика Ингушетия 65

Республика Тыва 51

Республика Марий Эл 48

Магаданская область 44

Еврейская автономная область 31

Челябинская область 30

Республика Татарстан 19

Чукотский автономный округ 18

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлению по России 2 370 857 человек. В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса