Мэр уральской Сатки вошел в состав Госсовета при президенте РФ

В работе Государственного Совета при президенте РФ кроме глав регионов впервые приняли участие два мэра российских городов.

В его состав были включены градоначальница Евпатории Олеся Харитоненко и глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков.

"Мы видим, что идет перезагрузка Государственного Совета. Членами становятся не только губернаторы, но и различного рода руководители, которые представляют другие ветви власти. В том числе, впервые мэры нескольких городов вошли в Государственный Совет. Это говорит о том, что мы сможем более эффективно работать, в том числе в интересах всех регионов и Челябинской области", - прокомментировал назначение губернатор Алексей Текслер.

Справка "РГ"

Сатка - один старинных уральских городов. Районный центр с населением около 80 тысяч человек расположен в красивейших местах горнозаводской зоны Южного Урала. Район известен крупным месторождением магнезита и построенным для его добычи комбинатом - одним из главных российских производителей огнеупоров. А кроме того считается меккой для туристов. Здесь находится высокогорное озеро Зюраткуль и самая высокая вершина Южного Урала - Большой Нургуш.