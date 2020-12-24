Молочное животноводство региона взяло важную психологическую высоту - впервые продуктивность в отрасли превысила 6000 килограммов молока от коровы в год. Прогнозная цифра, которую называют специалисты, - 6150, и это "средний показатель по больнице". У лидеров отрасли годовые надои выше - по 8-9 тысяч.

По предварительным оценкам, в 2020-м производство сырого молока в Челябинской области достигнет 197 тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн (на 5 процентов) больше, чем в 2019 году. Такой тренд в аграрном секторе собираются сохранить, чтобы к 2024 году прирост составил 50 тысяч тонн, или более четверти сегодняшнего объема.

Молочное производство на Южном Урале раньше не было в числе ведущих подотраслей АПК, в отличие от растениеводства и особенно птицеводства, бурное развитие которого вывело регион на первые позиции в стране. И если зерном и мясом область обеспечена более чем на 100 процентов, то с молоком все гораздо хуже: перерабатывающим предприятиям, потребности которых не могли полностью удовлетворить местные животноводы, приходилось искать поставщиков за пределами региона. Выпуск молочных изделий в значительной степени зависел от привозного сырья, и длинные логистические цепочки приводили к росту себестоимости продукции.

В конце концов, власти региона взяли курс на вытеснение сторонних поставщиков и превращение молочной отрасли в новую точку роста регионального АПК. Тем более что на рынке есть существенный резерв, ведь самообеспеченность молочными продуктами - всего 56 процентов.

Одно из направлений - улучшение генетического потенциала местного стада, в этом плане помогло сотрудничество с екатеринбургским племенным центром, начавшееся пять лет назад с создания южноуральского филиала этого предприятия.

- Кроме того, хозяйства стали активно перевооружаться, - говорит начальник отдела областного минсельхоза Наталья Твердохлебова. - Лет 20 лет назад многие фермы закрывались, у собственников пропал интерес к молочному бизнесу. Теперь процесс обратный, идет укрупнение хозяйств. К примеру, в Агаповском районе строятся фермеры Карсакбаевы, инвестирует в производство племзавод "Россия" в Сосновском районе, СПК "Коелгинское" в Увельском, "Подовинное" в Октябрьском. Для животных выращивают свою кукурузу, сою, добавляя их в корма, получая высокобелковую массу.

Меняется и экономика хозяйств. Несколько лет назад "Подовинное", возглавляемое Сергеем Мельниковым, приобрело молокозавод в Южноуральске, где руководителем стал его сын. Сейчас местный молочный бренд известен по всему региону. Производители используют только собственное сырье. Расширяют продуктовую линейку, начали, в частности, выпускать мороженое. У их продукции даже в рознице всегда конкурентная цена.

Чем больше молока на рынке и ниже его себестоимость, тем более щадящими должны быть ценовые колебания. На это нацелены и стимулирующие субсидии. В текущем году область помогла производителям молока, поддержав их почти на 300 миллионов рублей, в следующем сезоне объем поддержки планируют сохранить. Вдвое, до 38 миллионов, должны подрасти областные субсидии на НИОКР.

Нынешнее лето оказалось засушливым, и, чтобы нехватка кормов не повлияла на дальнейшую продуктивность ферм, на Южном Урале перераспределили средства: не потраченные по другим статьям деньги "собрали в кучку". Аккумулировав 69 миллионов рублей, создали резерв для закупки кормов. Частично будут возмещены затраты тем производителям молока, которые не сумели полностью подготовить свои фермы к зиме и вынуждены пополнять запасы, закупая "витамины" для буренок. Такая поддержка, надеются в области, также позволит производителям удерживать цены на молочные продукты.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты. При этом учитываем и необходимость поддержки производителей. Ряд мер уже принят, и в ближайшее время начнется их реализация. Мы видим, что бизнес, в свою очередь, также придерживается социально ответственной позиции и готов обеспечивать население доступным продовольствием.