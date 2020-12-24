Правильность идеи мостить тротуары по нахоженным тропам в очередной раз подтвердилась в одном из микрорайонов на северо-западе Челябинска. Эксперимент с ликвидацией двух контейнерных площадок привел к захламлению двора, на которое теперь жалуются местные жители, сами же его и устроившие.

В компании-регоператоре по обращению с ТКО лишь руками разводят: ведь только в ноябре вывезли все скопившиеся отходы, а к середине декабря там опять залежи! И разгребать их коммунальщикам приходится бесплатно - к официальной территориальной схеме сбора твердых коммунальных отходов эта площадка никакого отношения не имеет.

- Раньше здесь было сразу две контейнерные площадки: одна из них принадлежала коммерческой организации и была перенесена в другое место, вторая стояла на балансе МУП "ГорЭкоЦентр" и была предназначена для сбора отходов жителей многоквартирного дома по Комсомольскому проспекту, 66а, - пояснила представитель компании "Центр коммунального сервиса" Вероника Арбузова. - Но сегодня МУП находится в стадии банкротства. Решением городского управления ЖКХ контейнеры были вывезены, а объект снят с обслуживания.

До появления нового места сбора ТКО, которое по предписанию мэрии должна была организовать обслуживающая дом управляющая компания, местным жителям предложили выносить мусор к соседним домам по Комсомольскому проспекту, 60а, 70, 52 и 56а. Однако в управляющей компании это предписание проигнорировали, местные жители продолжают выбрасывать мусор на оставшуюся без контейнеров, но огороженную забором площадку. И жаловаться при этом на регоператора, допустившего во дворе грязь и антисанитарию.

- По поводу организации контейнерной площадки жителям следует обращаться не к нам, а в управляющую компанию, администрацию Курчатовского района и городское управление ЖКХ, - сетует Арбузова. - Необходимо срочно решить этот вопрос и включить новую площадку в территориальную схему. Только в этом случае у нас появится основание для вывоза ТКО и ситуация нормализуется.

С подобными проблемами регоператор зачастую сталкивался на старте мусорной реформы, когда во многих населенных пунктах контейнерные площадки просто отсутствовали, а ответственные за их организацию структуры не стремились их создавать. Сегодня ситуация стала меняться, и оператор обслуживает более 25 тысяч контейнерных площадок - на шесть тысяч больше, чем в начале 2019 года. Это позволило отказаться от "помешкового" сбора, когда люди выходили с ведрами к подъезжавшим к определенному времени мусоровозам. Однако неторопливость муниципальных властей и управляющих компаний продолжает создавать сложности жителям и специализированным организациям.

Еще одна проблема - несанкционированный сброс отходов коммерческими предприятиями. Установленные на контейнерных площадках камеры видеонаблюдения вновь зафиксировали случаи, когда многочисленные мешки и даже крупногабаритный мусор на площадку в жилом секторе подвозили машины с символикой торговых организаций. Коммунальщики напоминают, что для вывоза промышленного и строительного мусора требуется заключить отдельные договоры. Госномера нарушителей есть на видео, заявления о несанкционированном сбросе мусора направлены в прокуратуру, отметили в компании.