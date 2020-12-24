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24.12.2020 06:14

Надежный и безопасный

На Белоярской АЭС отметили первый юбилей самого современного реактора
Текст: Сергей Степанченко (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8345)
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС в декабре 2020 года отметил пятилетие. О том, как реактор на быстрых нейтронах БН-800 помогает развивать экономику и социальную инфраструктуру региона, почему не страшен современный мирный атом и благодаря чему Средний Урал снискал мировую славу среди атомщиков, читайте в нашем материале.
Четвертый энергоблок с реактором БН-800 работает в штатном режиме. Фото: Пресс-служба БАЭС Четвертый энергоблок с реактором БН-800 работает в штатном режиме. Фото: Пресс-служба БАЭС
Четвертый энергоблок с реактором БН-800 работает в штатном режиме. Фото: Пресс-служба БАЭС

Блок дал ток

Решение о сооружении на Белоярской АЭС нового энергоблока с реактором БН-800 было принято правительством СССР еще в 1983 году, и строительство даже началось, но почти сразу было заморожено. Возобновить его смогли только через 15 лет, а в активную фазу стройка вошла в 2010-х. 10 декабря 2015 года энергоблок № 4 впервые "дал ток" в энергосистему области. За пять лет он произвел более 25 миллиардов киловатт-часов. Мощности этого блока достаточно, чтобы обеспечивать всех потребителей Екатеринбурга.

- Благодаря эксплуатации четвертого энергоблока БАЭС повысила свою долю в суммарной выработке электроэнергии в регионе с 8 до 14 процентов, - отмечает директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. - А чем надежнее "тылы" по электроэнергии, тем стабильнее работают все остальные производства.

Три контура надежности

Новый реактор не только мощный и современный, но и самый безопасный: при его строительстве использованы лучшие наработки в этой области.

Внутри реактора нет высокого давления, а значит, и дополнительной нагрузки на оборудование. Для отвода тепла используется трехконтурная схема: между основными контурами - внутриреакторным и пароводяным - есть промежуточный, он позволяет исключить радиационное воздействие на третий контур.

Помимо автоматических систем безопасности на БН-800 имеются системы "пассивного принципа", то есть действующие за счет гравитации или естественной конвекции, которые невозможно отключить.

Замкнутый цикл на века обеспечит атомные станции топливом за счет вовлечения в работу урана-238 и повторного использования отработавшего ядерного топлива

И главная особенность реакторов БН (быстрых натриевых) - в их естественной безопасности на уровне физических свойств: они могут самостоятельно "заглушить" себя без вмешательства человека или оборудования.

Атомная выгода

БН-800 обеспечивает налоговые платежи БАЭС в бюджеты всех уровней. Благодаря соглашению между правительством Свердловской области и ГК "Росатом" регион получает дополнительные налоговые отчисления и может тратить их на социальное развитие территорий.

Выигрывает от этого и город Заречный, рядом с которым расположен новый энергоблок: в инфраструктуру муниципального образования только на этапе строительства БН-800 было вложено 1,1 миллиарда рублей, еще 1,3 миллиарда - в последующие годы. На эти деньги в Заречном ведется ремонт и сооружение культурных, спортивных, образовательных объектов, строительство домов и зон отдыха, газификация сельской территории городского округа и т.д.

Семья реакторов растет

БН-800 является особым объектом, не похожим на типовые реакторы других станций, и в масштабах всей страны. Создание быстрого натриевого реактора - один из этапов стратегической задачи формирования замкнутого ядерного топливного цикла. Реакторы на быстрых нейтронах, используя МОКС-топливо (от английского Mixed-Oxide fuel) - смесь оксидов урана и плутония, будут нарабатывать плутоний в количестве, достаточном для обеспечения новым топливом себя и изготовления определенного его количества для других реакторов. Такой цикл на века обеспечит атомные станции топливом за счет вовлечения в работу изотопа урана-238 и повторного использования отработавшего ядерного топлива. Минимум отходов и максимум экологически чистой энергии - это будущее, которое приближает БН-800.

- Заводы по производству МОКС-топлива уже вышли на промышленный масштаб, и Белоярская АЭС начала перевод реактора БН-800 на МОКС. Когда активная зона будет загружена им полностью и мы проконтролируем все технико-экономические показатели, появится возможность перейти к БН-1200. Его строительство планируется начать в 2035 году, но, если энергопотребление Свердловской области будет расти, проект может стартовать и раньше, - поясняет Иван Сидоров.

Речь о проекте следующего поколения - БН-1200, при реализации которого предстоит использовать лучший опыт создания и эксплуатации БН-800 и его предшественника БН-600. Новый реактор уже не будет таким дорогим, как первые БН: его стоимость сопоставима с расходами на строительство серийных реакторов других типов, но при этом БН-1200 станет столь же чистым, надежным и безопасным, как и другие "быстрые" реакторы.

Мнения

Дмитрий Горчаков, инженер-физик, популяризатор ядерных технологий:

- Энергоблок с реактором БН-800 является не только важным энергетическим объектом для Свердловской области, но и крупнейшим безуглеродным энергоисточником региона. Он предотвращает выбросы CO2 и вредных веществ в атмосферу, что чрезвычайно важно и для чистоты уральского воздуха, и для снижения нашего влияния на климат планеты. При этом БН-800 является крупнейшим промышленным реактором на быстрых нейтронах, что делает его важным элементом атомной энергетики будущего. Это позволяет развивать научный и технический потенциал региона и делает его известным всем атомщикам мира и тем, кто интересуется ядерными технологиями.

Олег Ташлыков, доцент УрФУ:

- Сооружение, пуск и пятилетняя эксплуатация блока БН-800 являются важнейшим условием успешного продолжения развития программы быстрых натриевых реакторов, замыкания ядерного топливного цикла и создания двухкомпонентной ядерной энергетики. БН - единственный тип реактора из шести технологий, выбранных экспертами Generation IV International Forum, которые могут быть отнесены к четвертому поколению безопасности. Площадка Белоярской АЭС имеет все условия для сооружения именно здесь реактора БН-1200. Это и место под строительство, и сборочно-монтажная база, оставшаяся после сооружения БН-800, и самое ценное - высококвалифицированные специалисты.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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