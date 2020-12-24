Синоптики рассказали, какой будет погода на Урале в новогоднюю ночь

Синоптики пообещали отсутствие крепких морозов в новогоднюю ночь в Свердловской, Курганской, Челябинской областях. Но и тепло тоже не будет.

- Охарактеризовать погоду в ближайшее время можно приметой: солнце - на лето, зима - на мороз. Год выдался очень теплым, особенно первая его половина, но и в ноябре, начале декабря было тепло, конец месяца поможет выровнять ситуацию в сторону холода, - рассказала журналистам главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она отметила также, что конец месяца и начало года поддаются прогнозу достаточно плохо, потому что характер погоды нынче антициклональный. В начале месяца циклон, который шел к нам, был сформирован в теплом воздухе - на Баренцевом море, Гольфстриме, немного - на Средиземном море. Его центр был на Южном Урале, в Башкирии. В Екатеринбурге морозов не было, самые низкие температуры были в Михайловке, Красноуфимсе, Шамарах.

По словам Шепоренко, сейчас на территории Свердловской области действует арктический фронт, он идет с Карского моря, Новой Земли и несет холодный воздух. Поэтому достаточно морозно будет на севере области: 25-26 числа там может доходить до 30-32 градусов, на юго-западе - до 15-22 градусов. Уже 27 числа в большинстве регионов будет теплее.

До 30 декабря ожидается норма холода, аномальных морозов не будет. К Новому году погода смягчится, днем в Екатеринбурге будет доходить только до -20. Первого января будет 10-15 градусов. Снег будет идти до 1-2 января. На востоке области будет холоднее - 12-17 градусов мороза. На западе крепкого мороза не ожидается тоже.

В Курганской и Челябинской области прогнозируется меньше осадков. Но там будет холоднее. В январе столбик термометра поползет вниз в Курганской области, там будет сосредотачиваться антициклон. Южный Урал, Курганская область и восток Свердловской области будут подвержены низким температурам. Более благоприятная ситуация будет в Горнозаводском округе, в западной части Среднего Урала.

- Свердловчанам о снеге беспокоиться не стоит, до конца года еще выпадет 5-8 сантиметров. Это не так плохо. Но в январе больших осадков пока не прогнозируется, - добавила Галина Шепоренко.