Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на ЧР в Челябинске

Многократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

Ученики Александра Свинина и Ирины Жук набрали за прокат 87,28 балла. Второе место занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,02), треть - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (80,19).

Для Степановой и Букина это был первый старт в сезоне. Сначала проблемы со здоровьем были у партнерши, а потом Иван перенес воспаление легких - 25 процентов поражения легких. Поэтому спортсмены признались, что выходить на лед было волнительно.

- Нас 11 месяцев не было на соревнованиях, даже в контрольных прокатах мы не участвовали, - сказал Букин журналистам. - Мы знали, что в любом случае поедем на чемпионат России, но продуктивно работали только три недели.