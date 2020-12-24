Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Призеры олимпийского командного турнира, двукратные серебряные медалисты чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

Тарасова - Морозов, которые столкнулись с проблемами в подготовке, в том числе из-за ковида и воспаления легких, на этот раз показали лучший прокат в сезоне и получили самые высокие оценки - 80,65 балла.

Ученики двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова опередили действующих чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского (77,48). Третье место пока занимают Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин (77,01).

Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которые на одном из этапов Кубка России обыгрывали и Тарасову-Морозова, и Бойкову-Козловского, идут пятыми (73,25). Партнер неожиданно сделал "бабочку" на параллельном тройном сальхове.