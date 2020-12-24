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24.12.2020 21:03
Рубрика: Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Текст: Анна Козина
Призеры олимпийского командного турнира, двукратные серебряные медалисты чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Тарасова - Морозов, которые столкнулись с проблемами в подготовке, в том числе из-за ковида и воспаления легких, на этот раз показали лучший прокат в сезоне и получили самые высокие оценки - 80,65 балла.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на ЧР в Челябинске

Ученики двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова опередили действующих чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского (77,48). Третье место пока занимают Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин (77,01).

Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которые на одном из этапов Кубка России обыгрывали и Тарасову-Морозова, и Бойкову-Козловского, идут пятыми (73,25). Партнер неожиданно сделал "бабочку" на параллельном тройном сальхове.

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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