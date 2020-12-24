Тюменский опыт водных концессий признан одним из лучших в стране

Новости

Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России 07:43
Аргентина закроет границу для нерезидентов 07:43
В комитете Госдумы по охране здоровья призвали встречать Новый год в кругу семьи 07:10
Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом ЧМ 06:53
В Италии начался общенациональный карантин 06:18
Вакцинация позволит остановить мутацию коронавируса 06:18
В Конгрессе США намерены преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет 05:45
Уже 13 префектура Японии заявила о вспышке птичьего гриппа 05:27
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов 05:02
Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников 04:40
Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и советника Стоуна 04:19
В Сингапуре подтвердили случай заражения британским штаммом коронавируса 04:13
Трамп выступил за назначение спецпрокурора для расследования итогов выборов 03:44
Перечислены новые запреты для курильщиков 03:44
На юго-западе Японии пропало рыболовецкое судно 03:01
Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем 02:58
В Израиле введут ограничения на дни рождественских праздников 02:42
Власти Нидерландов ужесточат правила въезда в страну 02:32
Обнаруженный в Британии штамм вируса из ЮАР впервые был выявлен в октябре 01:59
"Аталанта" с Миранчуком упустила победу над "Болоньей" 01:33
Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки 01:10
СК возбудил уголовное дело после стрельбы во дворе дома в Москве 01:08
Число пострадавших от взрыва в офисном здании в Балтиморе выросло до 23 00:48
В Москве мужчина обстрелял девушку с подругами 00:46
Кучеров из-за операции не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ 00:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 06:54

Чистенькая пошла

Тюменский опыт водных концессий признан одним из лучших в стране
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8345)
На брифинге "Чистая вода", который на днях прошел в столичном пресс-центре МИА "Россия сегодня", анонсировали создание государственно-частного предприятия в сфере управления водоснабжением и водоотведением городов России, модернизировать которые без инвестиций уже невозможно.

Цели партнерства - провести цифровую трансформацию отрасли, внедрить современные эколого ориентированные технологии и обеспечить россиян качественной питьевой водой. Ожидается, что к 2024 году ее получат 99 процентов горожан.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что развивать крупнейший нацпроект "Жилье и городская среда" следует в параллели с "Чистой водой": за 10 лет нужно построить 1,03 миллиарда квадратных метров жилья, и, естественно, без новых коммуникаций эту задачу не выполнить.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Мишустин выделил четырем регионам средства на питьевое водоснабжение

- 990 тысяч из 2,5 миллиона концессионных договоров в России приходится на водоотведение и водоснабжение. Отрасль по ним получила 230 миллиардов рублей. Для большой страны сумма невелика. Менять сети, а до 65 процентов аварий происходит именно здесь, нужно быстро, - пояснил министр.

На брифинге привели в пример положительный опыт концессионных соглашений в Тюменском регионе. Так, в сентябре 2020 года в областном центре завершили реконструкцию первой очереди Велижанских очистных сооружений. Здесь используют самые современные методы очистки: мелкопузырчатая аэрация позволяет насыщать воду кислородом, убирать из нее аммиак, а дополнительная система фильтрации - железо и марганец. Руководитель водоканала Андрей Максимов рассказал, что скоро предприятие запустит вторую очередь очистных сооружений, а со следующего года начнется реконструкция смесителей и отстойников на Метелевском водозаборе.

Тем временем

Благодаря ГЧП в Тюмени в 2020 году построено и реконструировано 92 километра сетей водоснабжения и водоотведения, еще 102 километра - в Тюменском районе. В результате общие потери воды сейчас составляют 11,3 процента. Для сравнения: в Челябинске - 25,1, в Екатеринбурге - 23,8, в Кургане - 40 процентов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Вакцинация позволит остановить мутацию коронавируса
Перечислены новые запреты для курильщиков
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса