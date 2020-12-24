Тюменский опыт водных концессий признан одним из лучших в стране

На брифинге "Чистая вода", который на днях прошел в столичном пресс-центре МИА "Россия сегодня", анонсировали создание государственно-частного предприятия в сфере управления водоснабжением и водоотведением городов России, модернизировать которые без инвестиций уже невозможно.

Цели партнерства - провести цифровую трансформацию отрасли, внедрить современные эколого ориентированные технологии и обеспечить россиян качественной питьевой водой. Ожидается, что к 2024 году ее получат 99 процентов горожан.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что развивать крупнейший нацпроект "Жилье и городская среда" следует в параллели с "Чистой водой": за 10 лет нужно построить 1,03 миллиарда квадратных метров жилья, и, естественно, без новых коммуникаций эту задачу не выполнить.

- 990 тысяч из 2,5 миллиона концессионных договоров в России приходится на водоотведение и водоснабжение. Отрасль по ним получила 230 миллиардов рублей. Для большой страны сумма невелика. Менять сети, а до 65 процентов аварий происходит именно здесь, нужно быстро, - пояснил министр.

На брифинге привели в пример положительный опыт концессионных соглашений в Тюменском регионе. Так, в сентябре 2020 года в областном центре завершили реконструкцию первой очереди Велижанских очистных сооружений. Здесь используют самые современные методы очистки: мелкопузырчатая аэрация позволяет насыщать воду кислородом, убирать из нее аммиак, а дополнительная система фильтрации - железо и марганец. Руководитель водоканала Андрей Максимов рассказал, что скоро предприятие запустит вторую очередь очистных сооружений, а со следующего года начнется реконструкция смесителей и отстойников на Метелевском водозаборе.

Тем временем

Благодаря ГЧП в Тюмени в 2020 году построено и реконструировано 92 километра сетей водоснабжения и водоотведения, еще 102 километра - в Тюменском районе. В результате общие потери воды сейчас составляют 11,3 процента. Для сравнения: в Челябинске - 25,1, в Екатеринбурге - 23,8, в Кургане - 40 процентов.