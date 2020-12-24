Местному самоуправлению - самому близкому к людям уровню власти - в нынешнем году пришлось освоить разные форматы работы и ускорить принятие решений. Что стало главным в деятельности Екатеринбургской городской Думы и продолжается ли реализация других утвержденных программ, рассказал председатель Думы Игорь Володин.

Работа в пандемию

Игорь Валерьевич, практически весь уходящий год прошел под знаком пандемии. Что изменилось в работе Екатеринбургской Думы?

Игорь Володин: Изменился формат работы с избирателями. Из-за коронавируса депутаты не могли непосредственно контактировать с людьми, поэтому общались с жителями города в онлайн-режиме. Параллельно проводили встречи на улице - во дворах, парках и скверах. Кроме того, с первых дней апрельской самоизоляции была организована горячая линия Екатеринбургской городской Думы. На нашем официальном сайте появился раздел со справочными телефонами, по которым горожане могли обратиться с вопросами по коронавирусной инфекции.

Какие меры поддержки были оказаны бизнесу?

Игорь Володин: Меры общеизвестны, например, отсрочка платежей за аренду муниципальной недвижимости. Существенной поддержкой можно назвать снижение ставки налога на имущество для владельцев объектов административно-делового назначения и помещений в них. Мы проанализировали ситуацию и снизили ставку по налогу с двух до одного процента. В таком же размере депутаты утвердили ставку на последующие годы.

Понятно, что предварительно мы обсудили этот вопрос с администрацией города. Прекрасно понимаем, что бюджет недополучит налоги, но тем не менее мы на это пошли. Также не был увеличен налог на имущество физических лиц.

Такие предложения звучали?

Игорь Володин: Администрация города предлагала поднять налоговую ставку до 0,3 процента, если стоимость квартиры превышает 7 миллионов рублей. Однако депутаты приняли решение оставить прежнюю ставку - 0,1. Дело в том, что сначала нам говорили, что только 7 процентов жителей Екатеринбурга имеют квартиры стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Но мы выяснили, что на самом деле такого жилья в городе немало - около 30 процентов. Зачем же мы будем наказывать треть жителей? Тем более что многие из них взяли кредиты на покупку квартир, поддержали строительную отрасль. Поэтому мы решили сделать 0,1 процента для всех.

Обращения граждан

А что интересовало жителей Екатеринбурга? Какие вопросы в этом году они задавали чаще других, в том числе по горячей линии?

Игорь Володин: Возникло очень много юридических вопросов, поэтому на горячей линии работали специалисты управления по работе с обращениями и управления по юридической работе городской Думы. К решению части вопросов мы подключили представителей администрации города, ведь зачастую выход из ситуации приходилось искать незамедлительно.

Город - большой организм, работать необходимо на всех направлениях. У нас не хватает школ, групп в детских садах, значит, будем строить. Но нельзя забывать и про ЖКХ - нужно менять и ремонтировать изношенные сети

Пандемия породила массу проблем: люди порой просто не знали, куда идти, к кому обращаться. Например, многие больные с хроническими заболеваниями, с онкологией не могли попасть к профильным специалистам, так как ряд больниц перешел на прием пациентов с коронавирусом. Зачастую приходилось решать вопросы в ручном режиме - спасибо за помощь работникам здравоохранения.

Выросло ли число обращений от граждан в целом?

Игорь Володин: Общее число обращений в Екатеринбургскую городскую Думу значительно увеличилось: по этому показателю мы лишь немного отстаем от Москвы и Санкт-Петербурга, а по сравнению с другими городами-миллионниками лидируем. Предполагаю, что к Новому году число обращений в городскую Думу достигнет 10 тысяч, тогда как в прошлом году было на треть меньше. Нагрузка на аппарат и депутатов увеличилась. Люди обращались в формате онлайн, много заявлений приходило через электронную приемную.

Ограничительные меры, вызванные пандемией, стали сильным ударом для малого и среднего бизнеса, в результате многие горожане остались без работы. Людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, мы также оказывали помощь со стороны депутатского корпуса.

В чем она заключалась?

Игорь Володин: В Екатеринбургской городской Думе 36 депутатов, за которыми закреплены определенные округа. В рамках депутатской деятельности они осуществляли помощь населению, передавали продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты. Среди обратившихся за помощью и поддержкой были пожилые люди, многодетные семьи, одинокие мамы. Мне запомнились обращения медиков в самом начале пандемии. В затруднительной ситуации оказались женщина-педиатр, которая одна растит двоих детей, молодая мама-медсестра, которая воспитывает ребенка, ухаживает за пожилой тетей, заботится о животных, взятых с улицы, - трех собаках и кошке. Специально для детей в продуктовые наборы были добавлены молочные продукты.

Бюджет Екатеринбурга

Каковы особенности бюджетного процесса этого года?

Игорь Володин: В первую очередь нам пришлось корректировать бюджет в связи с пандемией. Приоритетом стало здравоохранение, ведь жизнь людей - самое главное. Были выделены дополнительные средства на поддержку этой сферы: на закупку аппаратов ИВЛ, машин скорой помощи и т.д. При этом не останавливали финансирование и других важных программ, например, строительство школ, детсадов. В этом году мы открыли две новые современные школы в Солнечном и Академическом.

В связи с особым режимом, наверное, пришлось сократить число объездов районов? Какие поводы были в приоритете?

Игорь Володин: Объездов меньше не стало. Наоборот, поводов для оперативного реагирования оказалось больше. Люди звонили, называли проблемные адреса, где плохо дезинфицировали и убирали подъезды. Также были проведены рейды по маршрутам общественного транспорта. Порой приходилось решать проблемы не отдельных людей, а целых поселков.

Какие конкретно?

Игорь Володин: Например, мы посетили поселок Оброшинский в Железнодорожном районе. В этом поселке-призраке возле Палкино живут без прописки несколько семей. Дома были построены еще в советское время. Тогда Верх-Исетский завод выделил своим работникам земельные участки для строительства. Но потом документы были утеряны и люди остались ни с чем. В ветхих домах без регистрации и без электричества (его отключили еще в 1990 годы) живут семьи с малолетними детьми. Им нужно учиться, но школы за ними не закреплены. Поселка просто нет на административной карте города.

И как решается этот вопрос?

Игорь Володин: Мы сделали соответствующие запросы. По архивам Верх-Исетского завода получен официальный ответ, что сведения не сохранены. Гражданам необходимо помочь с предоставлением жилья в маневренном фонде, потому что условия, в которых они проживают, не соответствуют никаким нормам. В начале 2021 года в рамках личного приема запланирована встреча с этими людьми, в ходе которой юристы городской Думы дадут правовую оценку ситуации.

Развитие города

Город постоянно прирастает новыми территориями. Как идет создание восьмого административного района?

Игорь Володин: Инициатива создания нового района принадлежит депутатам Екатеринбургской городской Думы. В связи с этим была организована депутатская группа "Содействие развитию восьмого района Академический". На сегодняшний день подписана дорожная карта по созданию административного района, работаем в соответствии с ней вместе с Законодательным собранием и правительством Свердловской области.

Какие проблемы там существуют?

Игорь Володин: Строительство жилья в Академическом ведется активно, но важных социальных объектов там, к сожалению, не хватает. Эту проблему пытаемся решить совместными усилиями.

Пожалуй, одна из самых продуктивных форм работы народных избранников - так называемый "депутатский миллион". Это бюджетные средства, которые можно направлять на решение конкретных проблем, подсказанных избирателями. На что пошли "депутатские миллионы" в этом году?

Игорь Володин: Отмечу, что бюджетные средства, выделяемые на реализацию наказов населения, мы не можем направить, к примеру, на строительство детской площадки во дворе, потому что двор - это территория собственников жилья. Но можем благоустроить социально значимые объекты, отремонтировать детсады и школы, помочь больницам. Например, в 2020 году на эти деньги были закуплены аппараты ИВЛ для ЦГКБ № 23, рециркуляторы воздуха для ЦКиД поселка Садового. 750 тысяч рублей было направлено на освещение сквера на проспекте Орджоникидзе. Сейчас это место пользуется большой популярностью. Жители регулярно присылают мне фото из сквера: там хорошие детские площадки, освещение, народ гуляет с утра до ночи. И это лучшая благодарность! Рядом растут большие ели, мы украсили их к празднику, получилось очень нарядно. Установили и видеокамеры для безопасности населения.

В основном средства "депутатских миллионов" направляются на образовательные учреждения: ремонтные работы, благоустройство, создание музеев.

У каждого депутата есть избирательный участок, и данные средства помогают решить ряд вопросов на территории. Но если я вижу, что сложная ситуация не на моем участке, то также готов включиться в решение проблемы. Например, на одном из городских пабликов жители разместили видео обрушения фасада детского сада на улице Баумана. Решать вопрос нужно срочно, поэтому средства моего следующего "депутатского миллиона" будут направлены на ремонт детского учреждения.

Сколько спортивных площадок во дворах екатеринбургских домов удалось реконструировать в уходящем году в рамках проекта "Спорт в каждый дом"? Предусматривает ли бюджет 2021 года продолжение этой программы?

Игорь Володин: В 2020 году появилось 19 площадок - столько и было запланировано. Мы объезжали районы, дворы и решали, где появится новая территория доступного спорта, где она более востребована. Воркаут, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол - площадки на любой вкус. Стараемся, чтобы неподалеку был детский клуб, который мог бы в дальнейшем следить за содержанием площадки. К примеру, на улице Сажинской дети просто не знали, чем заняться в свободное время. Теперь там появилась спортплощадка, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и спортивная школа, расположенная неподалеку, сможет проводить занятия. На 2021 год запланировано строительство еще 10 площадок. Если появятся дополнительные средства, мы при корректировке бюджета добавим их в эту программу.

Кстати, многие депутаты шефствуют над клубами по месту жительства - помогают благоустраивать их территории, приобретать инвентарь. В рамках своей депутатской деятельности я шефствую над несколькими спортивными секциями. Одна из них - хоккейный клуб "Леда": ежегодно в зимний период тренеры клуба проводят первенство по хоккею с шайбой "Выходи во двор". В нем принимают участие как взрослые, так и детско-юношеские дворовые команды. В этом году в состязаниях участвует более 350 человек из Екатеринбурга и городов-спутников.

Планы на будущее

Пандемия стала серьезным испытанием и для системы образования. Школьникам и их родителям приходится нелегко, и не факт, что с Нового года все вернется на круги своя. Что делается в городе для поддержки школ и обучающихся в них детей в период дистанта?

Игорь Володин: На местном уровне делаем все от нас зависящее для облегчения жизни учащихся. Например, в мой адрес приходило множество просьб от родителей школьников, что шестидневная учебная неделя - слишком большая нагрузка на детей. С этим нельзя не согласиться. Поэтому с сентября начальные классы уже учатся только пять дней в неделю. Ученики 5-8-х классов в субботу учатся дистанционно. А с 2021 года планируется перевести на пятидневку и всех остальных школьников Екатеринбурга. Выпускные классы пока остаются на шестидневке. Но в некоторых учреждениях, например, в 112-й школе, школьники уже несколько лет обучаются в формате пятидневки.

Планы на будущее сегодня приходится корректировать всем - людям, городам, странам. Что в планах ЕГД на 2021 год первыми пунктами? И позволит ли бюджет осуществить все задуманное?

Игорь Володин: Выделить что-то одно невозможно. Город - большой организм, работать необходимо во всех направлениях. У нас не хватает школ, ясельных групп в детских садах, значит, будем строить. Но нельзя забывать и про ЖКХ - нужно менять и ремонтировать изношенные сети. Много территорий, где требуется снос ветхого и аварийного жилья. Да и обычная уборка города всегда актуальна. Кстати, техники для уборки в Екатеринбурге стало гораздо больше, и в этом тоже есть заслуга депутатов: часто выезжаем и проверяем, как убирается тот или иной район.

Не за горами празднование 300-летия Екатеринбурга, Универсиада. Ищем поддержку, в том числе у депутатов Госдумы, чтобы получить больше федеральных средств на благоустройство города. Наши избиратели выбрали Екатеринбург в качестве места жительства, и мы должны создать им наиболее комфортные условия.