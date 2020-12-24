В Екатеринбурге в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 12 человек

В Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня утром служебный автобус, перевозивший рабочих, врезался в грузовик. По разным данным, пострадали от 10 до 12 человек.

"Сейчас их осматривают медики ", - пояснили в ГИБДД области агентству РИА Новости.

Проверку по факту аварии на улице Селькоровская уже начала региональная прокуратура.

"Грузовик в связи с поломкой стоял на обочине дороги. Автобус двигался в попутном направлении. По нашей информации, его водитель отвлекся и допустил столкновение, пассажиры в салоне получили травмы", - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Она отметила, что за медпомощью обратилось десять человек, но точное количество пострадавших еще уточняется.