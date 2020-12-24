Как ожидается, в 2021 году нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" потеряет вторую часть в названии, зато его участники смогут пользоваться инфраструктурой WorldSkills для опережающей подготовки именно производственных кадров. Также должен измениться отраслевой состав участников.

Об этом, а также об итогах нацпроекта в 2020 году на Среднем Урале мы беседуем с Александром Казаковым, заместителем гендиректора Фонда развития промышленности (ФРП) Свердловской области, на базе которого уже второй год действует Региональный центр компетенций (РЦК).

Александр, какие из трех составных частей нацпроекта (системные меры, адресная поддержка предприятий и поддержка занятости) были наиболее востребованы в регионе?

Александр Казаков: Подход к повышению производительности труда комплексный, в идеале необходимо комбинировать все три. Стержень, безусловно, - адресная поддержка, два других направления дают возможность маневра. К примеру, когда уже оптимизированы имеющиеся ресурсы, рационально добавлять инвестиционные инструменты. На региональном уровне мы софинансируем проекты стоимостью до 100 миллионов рублей. Более крупные займы выдает федеральный ФРП. Недавно в Свердловской области был оформлен первый по программе "Производительность труда": компания "Лестех" из Алапаевска получила 297,5 миллиона рублей. На сегодня у нас еще шесть заявок. У участников нацпроекта льготная ставка в один процент сохраняется весь срок кредита (до пяти лет). Деньги выделяются на закупку оборудования, которое встает в оптимизированный поток.

Получившим такой кредит приходится брать на себя повышенные обязательства?

Александр Казаков: Нет, условия одинаковы для всех. Как и доступ ко всем частям "конструктора господдержки": системным мерам, работе экспертов на площадке, льготным кредитам, инвестиционному налоговому вычету, программе повышения компетенций управленческого звена "Лидеры производительности".

В 2021 году в нацпроект вступит новая отрасль - торговля, а ЖКХ, возможно, уйдет. Философия "Тойоты" плохо ложится на коммунальные реалии? Почему на Урале она более популярна именно у промышленников?

Александр Казаков: Бережливое производство прекрасно ложится и на создание продуктов, и на оказание услуг, ведь фактически мы говорим об операционной эффективности. Смысл адресной поддержки - научить находить и минимизировать потери на примере конкретного производственного потока, а они есть везде. Экономический кризис - хороший повод поработать с себестоимостью, повысить свою конкурентоспособность.

Что касается включения торговли в нацпроект, мы предполагаем, что речь пойдет в том числе о торговых домах при заводах. Посыл такой: накрыть "сеткой бережливости" всю цепочку: от склада сырья до доставки готовой продукции потребителю.

Экономический кризис - хороший повод поработать с себестоимостью, повысить свою конкурентоспособность

Средний Урал - один из ведущих индустриальных регионов в стране. Понятно, что у нас больше всего участников именно из промышленности, из ЖКХ пока всего трое. К тому же срабатывает сарафанное радио: директора заводов общаются, узнают, кто чего добился. Тем, кто стал пионером, огромное спасибо: они откликаются на наши просьбы принять делегации, рассказать, как проходила реализация нацпроекта, каков эффект. Правительство и минпромнауки Свердловской области оказывают большую помощь в плане информирования и привлечения новых участников.

Сколько предприятий уже охвачено нацпроектом?

Александр Казаков: На сегодня у нас 86 подписанных соглашений при запланированных 74-х. Думаю, по итогам года будет порядка 90. Всего 141 предприятие подало заявки на участие. Из муниципалитетов наиболее активны Екатеринбург и Каменск-Уральский.

Кто чаще обращается: крупный бизнес или МСБ? Старый или относительно молодой?

Александр Казаков: Пожалуй, чаще средний. Совсем молодых, вчерашних стартапов нет: с нуля проблематично обеспечить выручку минимум 400 миллионов рублей в год. Как правило, это компании, существующие не менее 10 лет. Среди тех, кто уже завершил активную фазу реализации нацпроекта, есть и такие гиганты, как Кушвинский завод прокатных валков, Каменск-Уральский литейный завод, так и сравнительно небольшая производственная компания "КОНТУР" из Заречного.

Анонсировано, что с 2021-го эксперты будут сопровождать проекты уже не шесть месяцев, а год. Для кого это актуально?

Александр Казаков: Для крупного бизнеса со средней выручкой два миллиарда рублей. Потому что ему особенно нужен комплексный подход, а за год можно оптимизировать не один поток, а два. Пока мы стараемся выбирать более короткие циклы производства, около месяца, чтобы успеть оцифровать нынешнюю ситуацию и за период реализации пилотного проекта (полгода) выдать результат. Для Свердловской области пока выделено всего три квоты, так что отбирать кандидатов будем по конкурсу.

В 2020 году успели завершить около 40 пилотных потоков. Чьи результаты наиболее впечатляют?

Александр Казаков: Самое главное - они есть у всех. Нет ни одной площадки, где все осталось, как было, или стало хуже. В среднем запасы незавершенного производства (фактически замороженных средств) сократились на 38 процентов. Выработка выросла на 40 процентов, а время протекания процессов снизилось вдвое. Задача директоров и проектных команд - не откатиться назад, получив такие цифры на одном потоке, транслировать перемены на другие переделы.

В Тюменской, Челябинской областях, на Ямале федеральное финансирование нацпроекта сократили на 20 процентов из-за пандемии. А как у нас?

Александр Казаков: Все, что было запланировано на 2020 год, выделено и освоено. На 2021-й тоже урезания не ждем: Свердловская область - один из самых активных регионов в нацпроекте. Наш РЦК входит в ТОП-5, целевые показатели перевыполняются, даже есть небольшой лист ожидания на посещение экспертов. Сейчас на территории работают три специалиста из федерального центра компетенций (ФЦК) и шесть из РЦК. В связи с переформатированием нацпроекта эти цифры должны возрасти кратно.

Опытом обмениваетесь с другими РЦК?

Александр Казаков: Разумеется. Кроме того, на портале нацпроекта www.производительность.рф создано портфолио лучших практик. Ими могут воспользоваться компании, которые по каким-то критериям пока не попадают в число участников или хотят узнать больше о методологии, получить доступ к образовательной библиотеке. От Свердловской области представлено шесть лучших практик 2019 года, в частности, УОМЗа, "Салюса", "Ермака", "Уралгидромаша", Рефтинской птицефабрики, но мы этот список намерены пополнять ежегодно. Так, Уральский дизель-моторный завод с одобрения ФЦК получил статус партнера федерального проекта - по сути, стал демонстрационной площадкой нацпроекта, модельным предприятием. Топ-менеджмент там по-хорошему болеет темой бережливого производства и готов делиться успешным опытом.

Есть стереотип, что повышать производительность - значит работать больше. На самом деле не больше, а проще, удобнее, быстрее - за счет правильной организации. И еще раз подчеркну, что работа эта командная. Следовательно, и ответственность за достижение цели тоже.