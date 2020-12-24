В Курганской области в этом году проведен беспрецедентный по объему и финансированию капремонт многоквартирных домов, школ, а также благоустройство общественных и дворовых территорий. Ряд аукционов пришлось объявлять повторно: на такие объемы в регионе просто не хватило подрядчиков. Правда, местные предприниматели не согласны с мнением чиновников, что все дело в дефиците рабочих рук.

Заметную активность на рынке Зауралья в 2020-м проявили иногородние подрядчики. Впрочем, это неудивительно. На ремонт только учреждений образования, например, впервые была выделена астрономическая по местным меркам сумма - почти 1,5 миллиарда рублей. В прежние годы на эти цели направляли 100-150 миллионов. Всего планировалось отремонтировать 130 школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, спортзалов.

Сдать все объекты вовремя не успели, потому что некоторые победители аукционов не рассчитали силы и не справились с контрактами, а кто-то подошел к делу просто несерьезно. Самый нашумевший случай - 11-я курганская школа. Торги на ремонт здания учебного заведения выиграла московская компания. Еще 30 декабря 2019 года с ней был заключен договор. Однако к работе она не приступила. Контракт расторгли, а предложение выставили на аукцион повторно. На этот раз победителем стала екатеринбургская организация, и с ней тоже возникли проблемы: по муниципальному контракту ремонт школы должен был закончиться 20 августа, но до сих пор не завершен. Как выяснилось, у подрядчика на такой объем работ недостаточно специалистов. Чтобы не сдвигать сроки еще дальше, расторгать контракт не стали, но штраф за каждый день просрочки фирме придется заплатить. Пока ремонт тянется, дети из 11-й учатся в других школах.

Такая ситуация, конечно, может случиться независимо от прописки подрядной организации. Например, на днях следственный отдел по городу Шадринску вообще возбудил уголовное дело в отношении местной фирмы за некачественный ремонт кровли в многоквартирном доме. Строители приступили к работе в июне. Разобрали на четырех домах крыши и оставили их открытыми. Во время дождей в одном из домов намокла электропроводка, в итоге жильцы больше месяца оставались без электричества. Договор с горе-подрядчиком расторгли и заключили с новой организацией.

Так или иначе, доля иногородних исполнителей на рынке капремонта в Зауралье в 2020 году увеличилась. При этом местные специалисты, наоборот, зарабатывают в других регионах. Предприниматель Денис Карпов, который не только сам регулярно участвует в торгах, но и помогает молодым коллегам советом, поделился мнением, почему местный бизнес проигрывает заезжим конкурентам.

Курганская организация, с которой на родине так и не рассчитались за замену окон в школах, выиграла торги в Крыму и подписала за квартал пять контрактов

Аукционы, конечно, отличаются и по объемам, и по условиям, и регулируются разными законами. Если говорить о небольших закупках с финансированием до 5 миллионов рублей, то в этом секторе подрядчиков много. Конкуренция жесткая - порой по 10 заявок на лот. Однако нередко торги срываются, их приходится проводить несколько раз. По мнению участников, это происходит из-за того, что некорректно сформирована начальная максимальная стоимость контракта. Зачастую она занижена. Например, Карпов просчитывал благоустройство нескольких дворов. Проектную документацию на эти объекты составляли зимой, когда стройматериалы были дешевле, а аукцион объявили ближе к лету. Стоимость щебня в смете была ниже рыночной процентов на 15. Когда начался сезон, цены взлетели буквально на все - щебень, песок и особенно асфальт, стоимость которого варьировалась от 3,2 до 4,5 тысячи рублей за тонну.

- Когда начинаешь сопоставлять рыночные цены со сметой, то еще на этапе расчета понимаешь, что участвовать в аукционе не сможешь, - поясняет предприниматель. - Ниже некоей стоп-цены я торговаться не могу, чтобы не работать в убыток. В итоге объекты уходят компаниям из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила. Они могут позволить себе снижать цену, может, за счет стройматериалов, которые в тех регионах дешевле. К примеру, железо для малых архитектурных форм у нас дороже.

Вторая распространенная причина, которая не дает бизнесу зарабатывать на госзакупках, - это набившая уже оскомину несвоевременная оплата муниципальных и госконтрактов. Несмотря на то, что в последнее время в этом плане ситуация меняется к лучшему, проблема остается актуальной. По словам представителей бизнеса, чиновники любят писать письма с формулировкой: "Оплата в порядке живой очереди по мере поступления средств в бюджет". Хотя по закону расчет должен следовать через 15 дней.

Из-за этого курганские подрядчики вынуждены искать заработок на стороне. Денис Карпов рассказал, как одна из его подопечных организаций, с которой на родине так и не рассчитались за замену окон в нескольких школах, подала документы на участие в торгах в Крыму и выиграла. За квартал там подписали пять контрактов. После сдачи объекта деньги пришли на счет в течение десяти дней. Кроме того, в Крыму применяют гибкие территориальные расценки с учетом особенностей региона, для подрядчиков они привлекательны.

По мнению предпринимателя, чтобы в Кургане торги шли живее, в сметы необходимо вносить корректировки - сезонные коэффициенты. И вообще пришло время менять устаревшие нормы и стандарты, с учетом с современных строительных материалов. Это тоже будет большим шагом к упрощению процедуры и повышению доступности аукционов для малого и микробизнеса.

Кстати

После вмешательства прокуратуры в Курганской области в этом году удалось погасить задолженность перед подрядчиками и по государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 360 миллионов рублей. Однако, по данным на октябрь, еще сохранялись долги перед бизнесом по исполненным публичным контрактам на 92,5 миллиона.