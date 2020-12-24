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24.12.2020 13:42
Рубрика: Общество

Врач с Ямала рассказал, может ли мороз в 50 градусов убить COVID-19

Текст: Елена Мационг
Минус 48 градусов показывает сегодня термометр в Новом Уренгое, Ноябрьске, Тазовском. Пометка "ощущается" и вовсе выдает минус 61. Всю северо-восточную часть региона захватили морозы.
Фото: Сергей Черкашин Фото: Сергей Черкашин
Фото: Сергей Черкашин

Что чувствует человек при такой температуре?

- Конец света, - улыбается наш внештатный фотокорреспондент из Салехарда Сергей Черкашин. - На самом деле ощущения не из приятных. Дышать тяжело, временами даже страшновато - воздух очень холодный, и если глубоко вдохнуть, то можно сильно закашляться и обжечь слизистую. Если снять рукавицы, оставить неприкрытыми уши, то чтобы обморозиться, достаточно всего пары минут. Давит еще и то, что все в дымке, ничего не видно. Даже днем все как будто в плотном тумане.

Фото: iStock
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По данным регионального управления МЧС, в ближайшие сутки на Ямале ожидается дальнейшее понижение температуры до 50 градусов и ниже. Водителям рекомендовали не выезжать из населенных пунктов, особенно на трассы, где нет надежной связи и пунктов обогрева. В аэропорту Нового Уренгоя из-за погодных условий были задержаны 10 рейсов.

Жителей просят лишний раз не выходить из дома. Все экстренные службы - спасатели, связисты, энергетики, "скорая" - находятся в режиме повышенной готовности. Закрыты большинство зимних переправ по рекам. Связано это с тем, что на открытом пространстве ветер чувствуется еще сильнее и по "ощущениям" здесь может выдавать и все минус 70. Если все же необходимо отправиться в путь, спасатели настоятельно рекомендуют взять запас еды и топлива на сутки, инструменты и теплую одежду.

Фото: Сергей Черкашин

Пока власти не вынесли специального предписания о запрете на посещение школ. Решение предлагается принять самим родителям. Если детей доставят в школу, то с ними проведут занятия. Если выбирают дистанционное обучение, то нужно загодя предупредить учителя. Связано это с тем, что дети и без того долгое время находились на дистанте из-за коронавируса.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Ко всему, трескучие морозы - явление для Ямала хоть и экстремальное, но не уникальное. Самая холодная зима на всей территории округа была отмечена в 1956-м году, тогда столбики термометров застыли на отметке, приближающейся к 60 градусам. А морозы ниже сорока с ветрами, скорость которых оценивается в 15-25 метров в секунду, для округа дело, можно сказать, обыденное. Жители региона давно знают, что надеть в лютую стужу, как согреть автомобиль, как действовать в сложных ситуациях. К слову, одежда коренных народов - двухслойная шуба из оленьих шкур, малица - и вовсе позволяет провести ночь, зарывшись в сугроб, если в тундре вдруг застала пурга и невозможно двигаться дальше.

Местные жители говорят, что температура не важна, главное - как одеться, можно и в 60 комфортно себя чувствовать. Многослойная одежда - термобелье, потом пару кофточек, качественный теплый пуховик - и хорошо! А то, что волосы и ресницы покрываются инеем и становится тяжело моргать, это уже мелочи.

Как отмечают власти региона, за последние 10 лет экстремальные холода ни разу не нарушили нормальную работу коммунального хозяйства. При этом на всякий случай предпочитают все же постучать по дереву.

Погибает ли коронавирус при лютой стуже?

Сергей Токарев, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук:

- К сожалению, коронавирус даже при очень сильных морозах не погибает. Напротив, возникает негативное сочетание двух факторов. Дело в том, что проблема Севера в том, что здесь ощущается кислородная недостаточность, есть даже такое понятие, как полярная одышка. В морозы это явление усиливается. Недостаток кислорода ведет к сжижению крови, она становится вязкой, и как следствие - склонной к образованию тромбов. Как уже доказано, и COVID-19 обладает свойством тромбообразования. Поэтому северяне сейчас уязвимы вдвойне. Пожалуй, единственный плюс наступивших холодов в том, что люди меньше выходят в публичные места, и меньше подвержены риску заражения.

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