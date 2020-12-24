Ректор МГУ рассказал, сколько средств направили на развитие вуза за 10 лет

На развитие МГУ имени Ломоносова за последние десять лет было направлено около 70 миллиардов рублей, рассказал ректор университета Виктор Садовничий.

"Главным финансовым принципом программы развития было софинансирование со стороны Московского университета. За прошедшие 10 лет мы получили субсидий из бюджета - 12 миллиардов рублей на программу, наше софинансирование составило 58 миллиардов ", - сказал Садовничий на заседании попечительского совета МГУ.

По программе развития на следующие 10 лет также предполагается софинансирование. "Финансирование реализаций мероприятий программы предусматривается из средств бюджета РФ, из национального проекта "Наука и университеты" - на 10 лет 17 млрд рублей, софинансирование Московского университета мы предлагаем 100%", - заявил ректор МГУ.