Роскачество нашло в черной икре запрещенный консервант

Роскачество совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством исследовали осетровую икру 16-ти торговых марок, закупленную в российских магазинах.

Продукт проверялся по показателям качества, безопасности, фальсификации, наличия красителей и консервантов. Для исключения любых погрешностей экспертиза проходила сразу в двух лабораториях: Россельхознадзора и Росрыболовства (ВНИРО). Вскрылось множество неприятных моментов.

Основные проблемы рынка черной икры в России

По данным Росрыболовства, объём производства чёрной икры в России составляет порядка 50 тонн в год, на экспорт уходит около 5-6 тонн, а ввозится в Россию, по данным Федеральной таможенной службы, свыше 10 тонн (на декабрь 2020 года).

Основным импортером является Китай - 5,6 тонн в год. Как поясняет заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, до 2019 года наблюдался интенсивный прирост импорта китайской икры. "Отечественные аквакультурные хозяйства, а также ряд хозяйств, которые не имели отношения к аквакультуре, занялись перефасовкой готовой китайской икры, а не ее производством. Они указывали на упаковке, что продукция произведена на Каспии и продавали китайскую икру под российским брендом. Была проанализирована таможенная стоимость ввозимой икры и оказалось, что Китай, как правило, поставляет дешевую икру, которая в 2 раза ниже себестоимости российской аквакультурной продукции", - уточнил Соколов.

По словам президента Союза осетроводов Александра Новикова, много в России и нелегальной икры. "Икра ввозится в Россию через нелегальные схемы, далее легализуется через подставные предприятия или предприятия аквакультуры и попадает на легальный и нелегальный рынок (во втором случае ее продают как браконьерскую). Вы будете смеяться, но половина астраханской икры - это Китай", - утверждает он.

Контрафактная икра по внешнему виду никак, естественно, не отличается от легальной. Но по своим свойствам она серьезно уступает дикой или выращенной в России. "К китайской рыбе и продукции из нее в целом есть большие вопросы: например, за счет чего она созревает в 3 раза быстрее, нежели в естественной среде. Однако российские ветеринарные специалисты и биологи не допускаются на китайские предприятия, что вызывает озабоченность", - отмечает Василий Соколов.

Что Роскачество нашло в черной икре

К продукции только одной торговой марки не было нареканий. У остальных оказалось много проблем. Среди самых серьезных нарушений - превышения общей микробной обсемененности и дрожжи, что является нарушением техрегламента, присутствие консерванта тетрабората натрия, не разрешенного к применению в России (выявлен у 5 торговых марок), краситель "бриллиантовый зеленый" (его присутствие является нарушением ГОСТа. Эксперты поясняют, что в случае использования тетрабората натрия (опасные добавки Е284 и Е285 - борные препараты) производитель экономит на соли, маскирует пороки икры (вкус улучшается) и продлевает срок годности икры.

При этом в банках всех торговых марок оказалась действительно икра осетровых рыб. Однако обнаружены различия в видах заявленного осетра (осетровых рыб 19 видов - некоторые из них более ценные, другие - относительно дешевые). Поэтому по законодательству в маркировке икры указывается зоологический вид рыбы - не просто "осетровая икра", а какого именно осетра: русского, сибирского, стерляди, и др."Видовое несоответствие можно отнести к одному из вариантов фальсификации продукции. Если на этикетке осётр, а внутри стерлядь - это фальсификация продукции", - объясняет главный специалист отдела молекулярной генетики ФГБНУ "ВНИРО" Александр Волков.

Информация о выявленных нарушениях была направлена как производителям, так и в контрольно-надзорные органы. За время подготовки результатов к публикации некоторые товары уже изъяты из продажи, подчеркнули в Роскачестве.

Подробнее об исследовании черной икры можно прочесть на сайте Роскачества.