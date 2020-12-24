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24.12.2020 13:53
Рубрика: Экономика

Роспатент: На изобретения по борьбе с COVID-19 подано 500 заявок

Текст: Алексей Дуэль

Наибольшее число заявок на получение патента на изобретение или полезную модель поступили в Роспатент от частных лиц, сообщила заместитель директора Федерального института промышленной собственности Татьяна Эриванцева.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Первое географическое указание зарегистрировано Роспатентом

"Всего поступило около 500 заявок на изобретения и полезные модели, разработанные для борьбы с COVID-19, - сказала она на пресс-конференции, посвященной наиболее заметным отечественным изобретениям для лечения и профилактики коронавируса. - Больше всего заявок пришло от физических лиц, в основном их разработки связаны со средствами дезинфекции и индивидуальной защиты от инфекции. На втором месте - компании, они чаще патентовали различные противовирусные препараты. На третьем месте по числу поданных заявок - научные организации, они представили вакцины, методы и средства терапии, а также препараты".

Относительно малое число патентных заявок от научных организаций обусловлено глубиной и серьезной проработкой каждой из них, отметила Татьяна Эриванцева. По ее мнению, высокое качество разработок намного важнее их количества.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Роспатент Пандемия коронавируса COVID-19

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