Роспатент: На изобретения по борьбе с COVID-19 подано 500 заявок

Наибольшее число заявок на получение патента на изобретение или полезную модель поступили в Роспатент от частных лиц, сообщила заместитель директора Федерального института промышленной собственности Татьяна Эриванцева.

"Всего поступило около 500 заявок на изобретения и полезные модели, разработанные для борьбы с COVID-19, - сказала она на пресс-конференции, посвященной наиболее заметным отечественным изобретениям для лечения и профилактики коронавируса. - Больше всего заявок пришло от физических лиц, в основном их разработки связаны со средствами дезинфекции и индивидуальной защиты от инфекции. На втором месте - компании, они чаще патентовали различные противовирусные препараты. На третьем месте по числу поданных заявок - научные организации, они представили вакцины, методы и средства терапии, а также препараты".

Относительно малое число патентных заявок от научных организаций обусловлено глубиной и серьезной проработкой каждой из них, отметила Татьяна Эриванцева. По ее мнению, высокое качество разработок намного важнее их количества.