Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ

Протокол о порядке формирования цен поставок российского газа в республику Беларусь в следующем году подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 24 декабря. Об этом говорится в сообщении российской компании.

"В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко и министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Стороны подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году", - цитирует сообщение "Газпрома" РИА Новости.

О самом порядке формирования цены или стоимости поставок российского газа в республику в 2021 году, в сообщении не говорится. В 2020 году цена газа для Белоруссии составила 127 долларов за тысячу кубометров.