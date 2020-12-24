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24.12.2020 11:34
Рубрика: Общество

Российские метрологи смогут повысить точность тестирования на COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова

Компетенции и измерительные возможности российских ученых в количественной оценке РНК (рибонуклеиновая кислота) возбудителя COVID-19 подтверждены на высшем уровне точности. Четыре российских научных организации приняли участие в сличительных испытаниях под эгидой Международного бюро мер и весов (BIPM). Об этом говорится в сообщении Росстандарта. В испытаниях участвовали 21 национальный метрологический институт и экспертных медицинских лаборатории из 16 стран мира.

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От России в международных сличениях участвовали: НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России; РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и ВНИИМС Росстандарта (совместный проект); ВНИИМ им. Д.И. Менделеева (организация Росстандарта), говорится в сообщении.

Как отмечается, перед исследователями стояла общая задача - с применением высокоточных методов измерить содержание фрагментов вирусного генома, на определение которых направлен основной объем тестов, диагностирующих коронавирус SARS-CoV-2.

"Появление нового коронавируса SARS-CoV-2 определило острую потребность в разработке тестов для его идентификации и диагностики заболевания COVID-19. Но вопросы достоверности тестов - их специфичности и чувствительности - являются ключевыми для практического клинического применения. Проведенное совместное исследование является важным шагом на пути к гармонизации методов измерения содержания РНК SARS-CoV-2 и его результаты, несомненно, будут востребованы при разработке новых и совершенствовании имеющихся ПЦР-тест-систем", - отметил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Представленные результаты не только согласовались друг с другом, но и совпадали с результатами альтернативных методов, имеющих прослеживаемость к единицам величин Международной системы SI. Такая масштабная демонстрация эквивалентности результатов количественной оценки РНК вируса, вызывающего COVID-19, позволит значительно повысить надежность тестирования и будет способствовать эффективному противодействию пандемии. "Современные лабораторные технологии исследования состава и свойств биологических материалов напрямую связаны с эффективностью оказания дальнейшей медицинской помощи, прежде всего, ее высокотехнологичных видов. Примечательно, что только 3 из 21 участника использовали необходимые наборы для выявления SARS-CoV-2 собственной разработки, и Россия вошла в их число", - сообщил проректор по научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис Ребриков.

По словам руководителя лаборатории биоинформационных технологий ВНИИМС Росстандарта Елены Кулябиной, повысить уровень точности тестов позволит использование стандартных образцов, выполняющих роль эталона. "С их помощью можно подтвердить соответствие теста заявленному уровню чувствительности и специфичности, то есть, когда тест и его специфичный набор реагентов, идентифицируют именно SARS-CoV-2, а не любые вирусы семейства коронавирусов", - отметила она.

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