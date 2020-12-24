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24.12.2020 07:00
Рубрика: Культура

"Русские сезоны" приглашают на Рождественский онлайн-концерт

Текст: Татьяна Меркулова
24 декабря в 20:00 по московскому времени начнется мировая трансляция Рождественского онлайн-концерта с участием звезд музыкальной, балетной и театральной сцены на сайте международного культурного проекта "Русские сезоны". В программе - классика и многие любимые рождественские хиты. Директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев рассказал "РГ" подробности предстоящего праздничного вечера.
Фото: предоставлено "Русскими сезонами" Фото: предоставлено "Русскими сезонами"
Фото: предоставлено "Русскими сезонами"

- Новый год и Рождество в этот раз для всех будут особенными. Пусть без больших компаний, уличных гуляний и путешествий, но зато точно с музыкой и вдохновением. "Русские сезоны" записали свой первый Рождественский концерт, который покажут на базе российской международной онлайн-платформы Stay Home with Russian Seasons. Поздравляем вас с дебютом. Что это будет за музыкальный подарок?

Алексей Лебедев: Прежде всего, от себя лично и от лица "Русских сезонов" поздравляю ваших читателей с приближающимся Новым годом и Рождеством. Всем зрителям Stay Home with Russian Seasons мы решили подарить праздничное настроение и записали совместно с RCCR Projects "Рождественский концерт", который состоялся в Музее Фаберже, а на нашем онлайн-сервисе он появится в канун католического Рождества - 24 декабря. Готовили мы его абсолютно для всех поклонников "Русских сезонов" и классической музыки. А их, замечу, не так уже и мало: с начала запуска сервиса Stay Home with Russian Seasons трансляции посмотрело более 38 миллионов человек со всего мира. Уверен, что и наш рождественский подарок наберет немало просмотров.

- В связи с общими ограничениями и сложностями, как проходили съемки?

Алексей Лебедев: В необычной локации и в непростое время. Мы снимали концерт дольше 15 часов! Однако самая большая сложность - выступать артистам без своего зрителя. Они не раз отмечали, как скучают по живому отклику публики.

Фото: Евгений Евтюхов/пресс-служба Международной детской филармонии будущего / Филармонией юных талантов
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Не стоит забывать и тот факт, что и музей с его особенностями организации пространства - не очень подходящее место для съемок концертов. Настроить оборудование, поставить свет и в целом провести концерт по всем правилам, при этом не мешая посетителям, - это потребовало немало усилий. Однако и команда, и артисты смогли воплотить все задуманное. Обстоятельства так сложились, что нашим сотрудникам пришлось быстро переквалифицироваться и заняться продюсированием. А участникам концерта - адаптироваться к непривычной для них концертной площадке. Например, танцор и хореограф Владимир Варнава исполнил одиночный танец-импровизацию на парадной лестнице музея, в прошлом дворца Нарышкиных-Шуваловых. Артисты Мариинского театра впервые станцевали балет с фрагментами спектакля "Дафнис и Хлоя" в сочетании с элементами совершенно новой постановки под музыку Дариюса Мийо, которую представят только 29 декабря. Это, конечно, только часть творческого сюрприза, который мы подготовили.

- Чем, по вашему, запомнится этот концерт зрителю?

Алексей Лебедев: Самыми разными представленными жанрами и участием как молодых талантов, так и звезд мирового уровня. Художественный руководитель проекта, известный пианист из Германии Николаус Рексрот выступит в дуэте с Софией Виланд, лауреатом последнего конкурса имени Чайковского и Тимуром Мартыновым, одним из лучших трубачей мира. Музыканты исполнят шедевры европейской музыки - сочинения Баха и Бетховена, 250-летие которого отмечает в этом году весь мир. В концерте участвует и солистка Мариинского театра, лауреат национальной оперной премии "Онегин" и высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Елена Стихина (сопрано). На сцену выйдут артисты балета Мариинского театра под руководством хореографа Владимира Варнавы. В исполнении харизматичного актера Владимира Кошевого прозвучат зимние стихи Пушкина и Бродского. В программе примет участие юный талантливый стипендиат фонда "Новые имена" 10-летний Михаил Пироженко, лауреаты международных детских и юношеских конкурсов: 14-летний Василий Паутов (тромбон), 15-летние Андрей Федоров (тромбон) и Руслан Порвин (фортепиано). С вступительным словом к зрителям обратятся статс-секретарь-заместитель министра культуры Алла Манилова и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Программа получилась очень насыщенной, в репертуаре не только классика, но и любимые Jingle Bells и многие другие рождественские хиты в исполнении ансамбля Мариинского театра Renaissance Percussion. Приглашаем всех 24 декабря на сайт "Русских сезонов", трансляция состоится по адресу: https://russianseasons.org/ru/live/

- Если подводить предварительные итоги, каким этот год стал для крупнейшего российского международного проекта?

Алексей Лебедев: Для "Русских сезонов" 2020-й стал годом изменений. Пандемия ускорила цифровизацию в том числе и в культуре. И онлайн-технологии сегодня - один из важнейших инструментов, помогающих культуре справиться с потрясениями. Мы быстро перестроились под новые условия и практически сразу полностью ушли в Интернет: сначала запустили Stay Home with Russian Seasons, зимой открыли новый проект виртуальных экскурсий по учреждениям культуры России - видеоцикл Discovering Russia with Russian Seasons. Поэтому и наш первый "Рождественский концерт" проходит в онлайн-формате. Мы и дальше планируем двигаться в этом направлении, даже после снятия всех ограничений. Желаем всем нашим зрителям провести с "Русскими сезонами" и следующий год. Будьте здоровы и берегите себя!

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