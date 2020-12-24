Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР

С начала года в Сингапурском проливе зафиксировано 34 нападения на суда. По этой причине Центр обмена информацией стран-участников "Соглашения о региональном сотрудничестве по борьбе с пиратством и вооруженным разбоем против судов в Азии" (ReCAAP) признал этот оживленный пролив самым опасным в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Все девять случаев представляют собой грабежи и кражи, из них шесть было совершено в минувшем ноябре, говорится в докладе ReCAAP.

В связи с этим ReCAAP призывает Сингапур, Индонезию и Малайзию усилить патрулирование пролива, а также совершенствовать координацию между морскими службами трех стран. Командам судов, проходящих через пролив, рекомендовано бдительно следить за подозрительными небольшими лодками и катерами, идущими на сближение, и включать сирену при явном сближении, ежедневно докладывать обстановку судовладельцу, а также незамедлительно докладывать обо всех инцидентах властям трех стран.

Сингапурский пролив длиной 105 километров и шириной 16 километров отделяет Сингапур от индонезийских островов Риау. Сингапурский пролив как часть Малаккского пролива, одной из самых оживленных морских трасс, связывающих Восточную Азию с Европой, изобилует мелкими островками, в него впадают множество рек. Эти факторы делают очень сложной борьбу с пиратами, которые легко уходят от погони на легких лодках с мощными моторами и скрываются за островами и в протоках устьев рек.