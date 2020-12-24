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24.12.2020 08:00
Рубрика: Спорт

Спортивные журналисты назвали десятку лучших спортсменов 2020 года

Год сложный: многие турниры и чемпионаты, начиная еще с марта, отменены. Но Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) решила все равно продолжить традицию и в результате опроса назвать десятку лучших спортсменов, тренера и команду, которым будут вручены призы "Серебряной Лани-2020". Конечно, не всем так повезло, как конькобежцам, саночникам, фигуристам, теннисистам и велосипедистам, которые участвовали в крупных соревнованиях.
Анжелика Сидорова выполняет прыжок с шестом на соревнованиях среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Анжелика Сидорова выполняет прыжок с шестом на соревнованиях среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Анжелика Сидорова выполняет прыжок с шестом на соревнованиях среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Мы скрупулезно подсчитывали голоса и предлагаем вам список лучших в алфавитном порядке.

Войнова Анастасия - Шмелева Дарья (велоспорт)

Воронина Наталья (конькобежный спорт)

Катникова Екатерина (санный спорт)

Косторная Алена (фигурное катание)

Медведев Даниил (теннис)

Курохтин Константин (паралимпийский спорт - керлинг)

Поветкин Александр (бокс)

Репилов Роман (санный спорт)

Рублев Андрей (теннис)

Сидорова Анжелика (легкая атлетика)

Лучший тренер: Кузнецов Александр Анатольевич (велоспорт)

Команда: Сборная России по шахматам - победитель онлайн-Олимпиады 2020

ФСЖР во чтобы то ни стало постарается не отойти и от другой традиции: вручить лауреатам наши "Серебряные Лани" в присутствии журналистов в Большом зале ОКР.

Федерация спортивных журналистов России

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