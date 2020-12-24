Спортивные журналисты назвали десятку лучших спортсменов 2020 года

Год сложный: многие турниры и чемпионаты, начиная еще с марта, отменены. Но Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) решила все равно продолжить традицию и в результате опроса назвать десятку лучших спортсменов, тренера и команду, которым будут вручены призы "Серебряной Лани-2020". Конечно, не всем так повезло, как конькобежцам, саночникам, фигуристам, теннисистам и велосипедистам, которые участвовали в крупных соревнованиях.

Анжелика Сидорова выполняет прыжок с шестом на соревнованиях среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости