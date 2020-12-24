Спортивные журналисты назвали десятку лучших спортсменов 2020 года

Год сложный: многие турниры и чемпионаты, начиная еще с марта, отменены. Но Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) решила все равно продолжить традицию и в результате опроса назвать десятку лучших спортсменов, тренера и команду, которым будут вручены призы "Серебряной Лани-2020". Конечно, не всем так повезло, как конькобежцам, саночникам, фигуристам, теннисистам и велосипедистам, которые участвовали в крупных соревнованиях.
Анжелика Сидорова выполняет прыжок с шестом на соревнованиях среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Мы скрупулезно подсчитывали голоса и предлагаем вам список лучших в алфавитном порядке.
Войнова Анастасия - Шмелева Дарья (велоспорт)
Воронина Наталья (конькобежный спорт)
Катникова Екатерина (санный спорт)
Косторная Алена (фигурное катание)
Медведев Даниил (теннис)
Курохтин Константин (паралимпийский спорт - керлинг)
Поветкин Александр (бокс)
Репилов Роман (санный спорт)
Рублев Андрей (теннис)
Сидорова Анжелика (легкая атлетика)
Лучший тренер: Кузнецов Александр Анатольевич (велоспорт)
Команда: Сборная России по шахматам - победитель онлайн-Олимпиады 2020
ФСЖР во чтобы то ни стало постарается не отойти и от другой традиции: вручить лауреатам наши "Серебряные Лани" в присутствии журналистов в Большом зале ОКР.
Федерация спортивных журналистов России