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Текст:   Марина Трубилина 
13:05 24.12.2020

Средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков

Льготная программа по ипотеке и "бум" рефинансирования способствовали сокращению платежной нагрузки по кредитам на семейный бюджет, сообщает пресс-служба ВТБ.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В 2019 году средняя доля платежа по ипотеке превышала 30% от дохода клиентов банка, а по итогам нынешнего года она опустилась до рекордно низких 25%.

Льготная ипотека поможет 630 тысячам семей

Ипотека в уходящем году ставит рекорды. По прогнозам ВТБ, общий объем новых выдач на рынке впервые в истории страны превысит 4 трлн рублей. По итогам 11 месяцев только ВТБ выдал свыше 300 тысяч жилищных кредитов на 824 млрд рублей, что на 31% по количеству и на 40% по объему больше, чем за тот же период прошлого года.

Средний размер ипотечного кредита вырос с прошлогодних 2,4 млн до 2,6 млн рублей.

Кроме того, многие заемщики рефинансировали кредиты, полученные в прошлые годы по ставкам выше 10%. Это также снизило финансовую нагрузку на семейные бюджеты.

"Размер ежемесячного платежа по ипотеке среди наших клиентов на протяжении последних 5 лет сохраняется на уровне 24-25 тысяч рублей, при том, что средняя сумма оформляемого кредита выросла в 1,5 раза. За это время заемщики увеличили свои доходы, а средняя ставка по ипотеке на рынке снизилась почти вдвое. Таким образом, за последние 5 лет и особенно в 2020 году ипотека стала для россиян значительно доступнее", - добавляет заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Ранее снижение доли расходов на оплату ипотеки снижалось на 5 процентных пунктов в течение 4 лет, отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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