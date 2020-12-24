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24.12.2020 13:06
Рубрика: В мире

США выделили странам Прибалтики 169 миллионов долларов на оборону

Текст: Надежда Ермолаева

США выделили 169 миллионов долларов военной помощи государствам Прибалтики на 2021 год. Об этом сообщило министерство обороны Эстонии. Это первый финансовый транш, который выделен Вашингтоном в рамках новой "Балтийской инициативы безопасности", которая была принята буквально весной этого года.

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В рамках указанной инициативы и с существенной финансовой подпиткой американскими деньгами будет разработан многолетний план стратегической военной помощи прибалтийским государствам, цель которого "сдерживание России в регионе".

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что США - это главный союзник республики и других стран Прибалтики. "Мы ценим это и готовы к дальнейшему развитию ценного и последовательного сотрудничества с США на всех уровнях. Решение Конгресса подтверждает, что Соединенные Штаты рассматривают Эстонию и другие страны Балтии как надежных союзников", - сказал он.

В прошлом месяце в Латвии на полигоне Адажи состоялись международные военные учения "Зимний щит 2020", в которых приняли участие страны Прибалтики и другие государства НАТО.

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