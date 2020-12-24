США выделили странам Прибалтики 169 миллионов долларов на оборону

США выделили 169 миллионов долларов военной помощи государствам Прибалтики на 2021 год. Об этом сообщило министерство обороны Эстонии. Это первый финансовый транш, который выделен Вашингтоном в рамках новой "Балтийской инициативы безопасности", которая была принята буквально весной этого года.

В рамках указанной инициативы и с существенной финансовой подпиткой американскими деньгами будет разработан многолетний план стратегической военной помощи прибалтийским государствам, цель которого "сдерживание России в регионе".

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что США - это главный союзник республики и других стран Прибалтики. "Мы ценим это и готовы к дальнейшему развитию ценного и последовательного сотрудничества с США на всех уровнях. Решение Конгресса подтверждает, что Соединенные Штаты рассматривают Эстонию и другие страны Балтии как надежных союзников", - сказал он.

В прошлом месяце в Латвии на полигоне Адажи состоялись международные военные учения "Зимний щит 2020", в которых приняли участие страны Прибалтики и другие государства НАТО.