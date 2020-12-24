Стимулировать рождаемость нужно пряником, а не кнутом

Последние месяцы в России не утихают споры вокруг репродуктивной политики. Так, неоднозначную реакцию вызвала идея ограничить продажу в аптеках лекарств для абортов, а также сократить финансирование клиник, которые проводят процедуру искусственного прерывания беременности. То же самое со звучащими предложениями создать "абортарии" в системе ФСИН и разрешить проведение абортов только там. А не так давно опубликован проект перечня "медицинских показаний для искусственного прерывания беременности", согласно которому планируется сократить список медицинских показаний к аборту... И так далее.

Вопрос об ограничении абортов, казалось бы, закрытый еще в прошлом веке, нет-нет, да всплывает в публичном пространстве. И это объяснимо. В 2019 году была зафиксирована рекордно высокая естественная убыль населения - 259,6 тысячи человек. Из-за пандемии коронавируса ситуация в 2020-м стала еще хуже.

При этом надежды на увеличение рождаемости нет: в детородный возраст вступило малочисленное поколение девяностых. Его представителей немного самих по себе. Поэтому и родят они мало детей. Кроме того, как говорят некоторые потенциальные родители, ребенок им "не по карману". Не стоит забывать и про популярную в настоящее время идеологию чайлдфри (сознательный отказ от рождения детей. - Прим. "РГ"), а также про стремление современных женщин строить карьеру и откладывать создание семьи на потом. Возникает пессимистичная картина: естественная убыль будет увеличиваться, рождаемость - падать и падать.

Но... Ограничение абортов - попытка наступить на старые, притом весьма опасные грабли. Запрет абортов приводит не к увеличению рождаемости, а к всплеску женской смертности. Женщины не станут больше рожать, а пойдут на подпольные аборты, рискуя собственными жизнями. В двадцатилетней перспективе запрет на аборты приведет к росту преступности и количества сирот. Ведь сначала никому не нужные, неблагополучные дети отправятся в детские дома, а затем, не получив должного родительского тепла и воспитания, будут вести не самый благопристойный образ жизни. На такое молодое поколение рассчитывают сторонники запрета абортов?

Им, похоже, неведомы уроки из истории XX века. Напомним, с 1936-го по 1955 год в СССР искусственное прерывание беременности было под запретом. И, внимание, только за один 1950 год зафиксировано более миллиона абортов! 90% из них криминальные. Сколько подпольных абортов было сделано за весь период запрета - вопрос риторический. Другой урок. В 1973 году в США на федеральном уровне были легализованы процедуры искусственного прерывания беременности, и спустя двадцать лет власти констатировали спад преступности.

Ограничение абортов - попытка наступления на старые, притом весьма опасные грабли

России, переживающей демографический кризис и всеми способами пытающейся увеличить естественный прирост населения, в сложившейся ситуации стоит пойти не по пути ограничительных мер, а приложить все усилия для улучшения социально-экономической ситуации в стране. И меры уже принимаются. Материнский капитал за первого ребенка, чтобы вырваться из злополучной "демографической ловушки", - серьезнейшая поддержка. Конечно, это не единственное, что нужно для увеличения рождаемости. Да, необходимо улучшение социальной инфраструктуры, системы здравоохранения, качества образования. Должны быть возможности обеспечить ребенка, гарантировать его дальнейшее благополучие и так далее. Но абсолютно очевидно: стимулировать рождаемость нужно пряником, а не кнутом.

Между тем

Мобильное приложения для онлайн-контроля беременных, заболевших COVID-19, запустили в Свердловской области. Теперь врачи могут на расстоянии вести особых пациенток и оперативно реагировать на все возникающие проблемы в их здоровье.

- Бывает, что по тем или иным причинам пациентка отказывается от госпитализации, - рассказывает заведующий приемным отделением областного перинатального центра Свердловской областной детской клинической больницы Николай Анкудинов. - Но постоянный контроль за самочувствием женщины, вынашивающей ребенка, необходим. Цифровое приложение, специально разработанное для удаленного наблюдения будущих мам, очень выручило.

В регионе сейчас почти 20 тысяч женщин в ожидании малышей, из них 230 заразились коронавирусом. У многих болезнь протекает бессимптомно. Одна из них призналась, что долгое время чувствовала себя нормально. Однако электронный "дневник самоконтроля", который обязали вести врачи, заполняла регулярно. И не пожалела. "В какой-то момент резко стало хуже, появилась температура. Тут же пришло уведомление: необходима госпитализация".

Беременные передают данные два-три раза в сутки. Фиксируют все - от пульса и температуры до подозрительных симптомов. Информация поступает напрямую в больницу, чтобы врач смог быстро принять решение в экстренной ситуации.

Подготовила Светлана Добрынина, Свердловская область