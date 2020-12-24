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24.12.2020 16:53
Рубрика: Происшествия

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-начальнику "Дальспецстроя"

Текст: Иван Егоров

Троицкий районный суд Москвы в четверг рассмотрел и удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему начальнику ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" Хризману Юрию, его сыну Хризману Михаилу и другим лицам. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

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По его словам, решением суда в доход государства обращены незаконно полученные ответчиками торговый центр и денежные средства на общую стоимость свыше 1,2 млрд руб. Как отметил представитель надзорного ведомства, взыскание торгового центра не скажется на его деятельности и доступе населения к его услугам.

Иск Генпрокуратуры касался взыскания имущества, приобретенного в нарушение закона о противодействии коррупции. По данным прокуратуры, в 2011-2013 годах Хризман за счет ресурсов государственного предприятия построил в Хабаровске торговый центр площадью 9,6 тыс. кв. метров стоимостью свыше 700 млн рублей. Он передал его по подложным основаниям в собственность своему сыну Михаилу Хризману и подконтрольному ему юридическому лицу.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы Правительство Генпрокуратура

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