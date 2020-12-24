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24.12.2020 10:23
Рубрика: Экономика

Телефонные аферисты заработали на россиянах 150 млрд рублей

Текст: Светлана Ментюкова

С января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники заработали на россиянах почти 150 млрд рублей, 66 млрд рублей из них - это мошенничества с участием псевдобанковских сотрудников. Такие данные приводятся в аналитическом материале BrandMonitor на основе данных ВЦИОМа, пишет "Коммерсантъ".

За полгода мошенники похитили со счетов свердловчан 7,7 млн рублей

По данным компании, мошенники получили 66 млрд рублей, выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, еще 46,5 млрд рублей было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд рублей принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

Разговоры с фиктивными медработниками, отмечается в аналитических материалах, оказались самыми дорогостоящими: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тысяч рублей с человека.

По данным BrandMonitor, псевдобанковские сотрудники получали почти в половину меньше: около 27 тысяч рублей за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тысяч рублей через банкоматы.

Эксперты обращают внимание, что перед Новым годом возможен очередной всплеск мошенничества.

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