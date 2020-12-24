Телефонные аферисты заработали на россиянах 150 млрд рублей

С января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники заработали на россиянах почти 150 млрд рублей, 66 млрд рублей из них - это мошенничества с участием псевдобанковских сотрудников. Такие данные приводятся в аналитическом материале BrandMonitor на основе данных ВЦИОМа, пишет "Коммерсантъ".

По данным компании, мошенники получили 66 млрд рублей, выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, еще 46,5 млрд рублей было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд рублей принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

Разговоры с фиктивными медработниками, отмечается в аналитических материалах, оказались самыми дорогостоящими: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тысяч рублей с человека.

По данным BrandMonitor, псевдобанковские сотрудники получали почти в половину меньше: около 27 тысяч рублей за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тысяч рублей через банкоматы.

Эксперты обращают внимание, что перед Новым годом возможен очередной всплеск мошенничества.