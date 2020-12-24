Треть энергетических мощностей мира находятся в КНР

Китай экспортирует свою фотоэлектрическую продукцию более чем в 200 стран и регионов мира. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Об этом говорится в Белой книге "Развитие энергетики Китая в новую эпоху", опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР 21 декабря. В документе рассказывается об успехах, достигнутых Китаем в области развития энергетики, а также об основных политических установках и мерах по реформе энергетической системы страны.

Согласно данным, опубликованным в "Белой книге", по состоянию на конец 2019 года суммарная установленная мощность возобновляемых источников энергии Китая достигла 790 миллионов кВт, что составляет около 30 процентов от глобальных мощностей. В частности, установленная мощность гидроэнергетики, ветроэнергетики, фотогальваники и биоэнергетики занимает первое место в мире. Помимо того, страна сформировала полную технологическую цепочку производства ветроэнергетического и фотоэлектрического оборудования, занимая одно из лидирующих мест в мире по техническому уровню и масштабу производства.

В документе говорится, что в 2019 году Китай экспортировал свою фотоэлектрическую продукцию более чем в 200 стран и регионов мира. Доля производства ветроэнергетического оборудования страны составила 40 процентов от общего объема производства в мире. Тем самым, Китай стал одним из важных регионов мира, принимающих участие в глобальных производственных цепочках ветроэнергетического оборудования.

Все это способствовало низкоуглеродному развитию и международному сотрудничеству в этой области, а также снижению затрат на единицу возобновляемой энергии и ускорению процесса глобального перехода к возобновляемой энергетике. Придерживаясь принципа взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, Китай продвигает прагматичное сотрудничество в области энергетики, способствуя более широкому глобальному доступу к энергии.

В последние годы при поддержке китайских компаний в Гвинее была построена ГЭС Калета установленной мощностью 240 МВт, в Венгрии строится фотоэлектрическая станция Капосвар, которая позволит сократить выбросы углекислого газа объемом 120 тыс. тонн, более того, строящийся в ОАЭ проект крупнейшей в мире электростанции по выработке концентрированной солнечной энергии сможет снабжать зеленой энергией 320 тысяч семьей в Дубае.

Экологически энергетические проекты, в которых принимают участие китайские компании, удовлетворяют потребность стран-партнеров, способствуют повышению занятости и улучшению жизни местных жителей, а также стимулируют экономическое развитие в местах.

Кроме того, в рамках "Одного пояса и одного пути" Китай укрепляет двустороннее и многостороннее энергетическое сотрудничество, стремясь совместно с заинтересованными странами и зарубежными транснациональными компаниями к формированию открытой, прозрачной и взаимовыгодной структуры взаимодействия. В 2019 году в Пекине 30 стран мира, в том числе КНР, установили отношения партнерства в сфере энергетического сотрудничества в рамках "Одного пояса и одного пути", которые способствуют созданию благоприятных условий для совместного "зеленого" развития.

На фоне глобального изменения климата Китай пообещал достичь пика выбросов углекислого газа до 2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года. В будущем Китай готов проводить поступательные энергетические реформы, направленные на использование чистых и низкоуглеродистых источников энергии, обеспечивая устойчивое развитие глобальной энергетики.