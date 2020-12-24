В 2020 году китайско-российские отношения прошли проверку на прочность

В уходящем 2020 году, несмотря на то, что пандемия COVID-19 нарушила нормальный ритм развития китайско-российских отношений, обе страны выдержали испытание эпидемией. Россия, как и прежде, поддерживает КНР, выступая против лживых нападок Вашингтона. Стороны наращивают эффективное сотрудничество в целом спектре областей, демонстрируя мощную сопротивляемость негативным факторам, давлению и реализуя внутренний потенциал дальнейшего развития.

В политической сфере главы Китая и России провели четыре телефонных беседы, стороны провели тесные консультации и обменялись мнениями по таким вопросам, как борьба с эпидемией, международный порядок, стратегический мир и стабильность, достигли консенсуса по вопросам безопасности и развития, расширив сферы и выявив потенциал для взаимного сотрудничества. Вовремя состоялась регулярная встреча премьеров, в ходе которой сторонами были успешно разработаны перспективные планы практического сотрудничества и совместного развития в самых разных направлениях как в период эпидемии, так и в постэпидемический период. По итогам встречи были подписаны планы развития на среднесрочную перспективу по ряду областей. Китайско-Российская комиссия по гуманитарному сотрудничеству и подкомиссии по делам культуры, СМИ и др. также провели регулярные заседания. Несмотря на то, что эпидемия стала фактором, мешающим нормальному общению и контактам между сторонами, взаимная поддержка и помощь в борьбе с эпидемией продолжили укрепление двусторонних партнерских отношений стратегического взаимодействия. В успешном урегулировании дел, связанных с китайскими гражданами в Москве в первые дни распространения коронавируса, также проявилось доброе отношение к Китаю российской стороны.

В 2020 году стабильно развивались и китайско-российские торговые связи. Объем двустороннего товарооборота за первые 11 месяцев составил 97,389 миллиарда долларов, что лишь на 3 процента меньше, чем годом ранее, при этом наметилась дальнейшая оптимизация торговой структуры. На фоне серьезной рецессии в мировой экономике и спада глобальной торговли Китай и Россия не только не снизили динамику взаимодействия, но и реализовали прогресс по ряду направлений: стороны наращивают торговые обороты; активно развивается трансграничная электронная коммерция и другие сегменты цифровой торговли; идет поступательное продвижение реализации крупных проектов, в частности, в энергетике; практический характер сотрудничества отчетливо проявился и в противоэпидемическом межрегиональном взаимодействии, в частности, на Дальнем Востоке.

2020 год объявлен Китайско-Российским годом инновационного сотрудничества. Научно-техническое взаимодействие двух стран обладает взаимодополняемостью и большим потенциалом, стороны выражают готовность к дальнейшей активизации инновационного сотрудничества в передовой науке и технике. Им предстоит реализовать свыше тысячи совместных проектов, которые предоставят научно-техническую поддержку и мощную движущую силу продвижению двустороннего практического сотрудничества.

Главными аспектами китайско-российского гуманитарного сотрудничества в 2020 году стали совместное противостояние эпидемии, активное сотрудничество в сфере общественного здравоохранения, совместные разработки эффективных лекарственных препаратов от коронавируса, ускорение процесса разработки и применения вакцин, укрепление способности реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. Что же касается сотрудничества в сфере образования, - стороны углубили взаимодействие в цифровой сфере, в частности, в "облачном образовании", разработали серию совместных китайско-российских образовательных проектов.

КНР и РФ усилили координацию и взаимодействие по международной повестке. Россия поддерживала КНР по вопросам, касающимся ключевых интересов безопасности. Китай также поддержал инициативу России по проведению заседания постоянных представителей Совета Безопасности ООН. Стороны объединили усилия в таких вопросах, как многостороннее сотрудничество и глобальное управление, показав образец взаимовыгодного сотрудничества в международной противоэпидемической работе в рамках таких многосторонних организаций, как ШОС, БРИКС и др. Такое тесное взаимодействие стороны вели в условиях серьезных вызовов на международной арене на фоне конфликта мультилатерализма и одностороннего подхода, противостояния солидарности и изоляционистского подхода. На фоне глобальных вызовов прочные китайско-российские отношения обретают особое значение для защиты мира и безопасности как в регионе, так и в мире в целом. Москва и Пекин являются важным гарантом стабилизации нынешней международной обстановки.

В будущем КНР и Россия будут вместе противостоять колебаниям на международной арене, стоять на защите стабильности и развития в Евразии, изыскивая возможности для взаимовыгодного сотрудничества в условиях кризиса.