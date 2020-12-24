Московский "Локомотив" на своем официальном сайте объявил об избрании нового состава совета директоров на общем собрании акционеров.

Изменения в клубе напрашивались: команда провалила старт сезона, занимая восьмое место в турнирной таблице российского первенства и вылетев из Лиги чемпионов, став четвертой в группе. Апофеозом стал последний матч года с "Химками", в котором "Локомотив" дважды вел в счете, но в итоге проиграл, пропустив два гола в концовке (2:3). Это явно не те результаты, на которые рассчитывали болельщики "железнодорожников".

Еще в середине осени просачивалась информация о возможных перестановках в руководстве "Локомотива". И они произошли: председателем совета директоров клуба вместо Анатолия Мещерякова стал Александр Плутник. Также в совет директоров"красно-зеленых" вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Виктор Шендрик и Валерий Филатов. Вместо Василия Кикнадзе новым генеральным директором "железнодорожников" назначен Владимир Леонченко.

Леонченко - воспитанник московского "Динамо". Он выступал за "Локомотив", становился с ним бронзовым призером чемпионата России, также играл за "Ростсельмаш", "Амкар" и был капитаном "Торпедо". По окончании карьеры Владимир возглавлял профсоюз футболистов, а с прошлого года работал в "Факеле" и является советником губернатора Воронежской области.

Что касается Марко Николича, то пока он остается главным тренером "Локомотива". Однако вопросов к сербскому специалисту по первой части сезона хватает. И сохранит ли он свой пост в будущем - загадка. В СМИ уже поговаривают о возможном возвращении легенды клуба Юрия Семина, а также варианте с бывшим наставником "Спартака" Массимо Каррерой, на днях отправленным в отставку из греческого АЕКа.

Тем временем

Стал известен автор лучшего гола в российской Премьер-лиге (РПЛ) в декабре. Как сообщает пресс-служба организации, им стал полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа с его мячом в ворота "Спартака" из-за штрафной площади. Гол эквадорца был ценен для его команды еще и тем, что стал победным (1:0). Лучшим тренером признан наставник "Химок" Игорь Черевченко. В трех матчах в декабре подмосковная команда набрала семь очков, победив "Арсенал" с "Локомотивом" и сыграв вничью в гостях с ЦСКА. На награду также претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Владимир Федотов ("Сочи"), Мурад Мусаев ("Краснодар") и Александр Хацкевич ("Ротор").

Наконец, лучшим игроком стал хавбек "Химок" Илья Кухарчук, опередивший Сердара Азмун и Алексея Сутормина (оба - "Зенит"), Сослана Джанаева ("Сочи") и Маркуса Берга ("Краснодар").

Напомним: розыгрыш чемпионата России возобновится 28 февраля. Матчи плей-офф Кубка страны запланированы на 20 февраля.